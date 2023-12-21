Сегодня день рождения 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт

Сегодня день рождения . Бывшей первой ракетке мира исполнилось 69 лет.

Эверт – 18-кратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и трехкратная – в паре.

За карьеру она выиграла 154 одиночных титула и восемь парных.

Американка возглавляла рейтинг 260 недель, в том числе 113 подряд.

Противостояние Эверт и Мартины Навратиловой самое насыщенное в истории тенниса: они сыграли друг с другом 80 раз (43:37 в пользу Навратиловой).

Сейчас Эверт проходит курс химиотерапии из-за рецидива рака яичников.

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