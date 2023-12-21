Сегодня день рождения 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт

Теги WTA Крис Эверт Теннис

Сегодня день рождения Крис Эверт. Бывшей первой ракетке мира исполнилось 69 лет.

Эверт – 18-кратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и трехкратная – в паре.

За карьеру она выиграла 154 одиночных титула и восемь парных.

Американка возглавляла рейтинг WTA 260 недель, в том числе 113 подряд.

Противостояние Эверт и Мартины Навратиловой самое насыщенное в истории тенниса: они сыграли друг с другом 80 раз (43:37 в пользу Навратиловой).

Сейчас Эверт проходит курс химиотерапии из-за рецидива рака яичников.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий