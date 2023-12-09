У Эверт рецидив рака. Она перенесла операцию и начала курс химиотерапии

Теги WTA Крис Эверт Теннис

У Крис Эверт снова диагностировали рак яичников.

«С тех пор как два года назад у меня впервые диагностировали рак, я открыто рассказывала о том, что со мной происходит. Я хочу поделиться с вами новостями. Мой рак вернулся.

Хотя я не хотела слышать этот диагноз, мне снова повезло, что болезнь обнаружили на ранней стадии. На основании результатов ПЭТ-КТ на прошлой неделе я перенесла еще одну робохирургию. Врачи обнаружили раковые клетки в той же области таза. Все клетки удалили, и я начала очередной курс химиотерапии.

Я не смогу присоединиться к коллегам, когда ESPN вернется в Мельбурн на Australian Open в следующем месяце. Но буду готова к остальной части сезона «Больших шлемов»!

Я призываю всех узнавать историю заболеваний в семье и защищать себя. Ранняя диагностика спасает жизни. Будьте благодарны за свое здоровье в эти праздничные дни», – рассказала 18-кратная чемпионка «Больших шлемов».

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1 комментарий
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Здоровья чемпионке
Пусть победит болезнь
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