Гаске после тренировок с Надалем: «Есть ощущение, что ему больше не больно. Он будет хорошо играть»

Теги Рафаэль Надаль Ришар Гаске ATP Теннис

Ришар Гаске прокомментировал уровень Рафаэля Надаля.

Он тренировался с испанцем перед его возвращением в тур. 

«Он сказал, что ему потребовалось время, но у меня ощущение, что ему больше не больно. В 2024-м он будет хорошо играть. Он будет конкурентоспособен, у меня нет сомнений. 

Не знаю, случится ли это в Австралии, в марте, в апреле... Он будет выигрывать матчи, я не сомневаюсь. 

В любом случае, он проводит 3-часовые тренировки. А это то, что нужно – как можно больше играть».

7 комментариев
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больно или не больно, Гаске он обыграет всегда
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+3
скоро снова увидим, как Рафулик в дурацкой бандане поверх трёх волосков по корту носится и чешется перед розыгрышами😍😍😍
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+2
Ответ Stas Salesov
Теннисное сообщество нагнетает) Как бы Джокович не передумал в Австралию лететь..
Также пишут, что Гаске выиграл 2 из 3 тренировочных сетов)
+2
0
+2
Ответ Евгений Фабиянчук
скоро снова увидим, как Рафулик в дурацкой бандане поверх трёх волосков по корту носится и чешется перед розыгрышами😍😍😍
Реально невыносимо на этот теннис смотреть , точнее на его суеверные чуханья перед каждой подачей (первая , вторая , повтор первой подачи)… реально его чуханья длятся дольше самого тенниса , мб он так усыпляет бдительность , хз
+4
-3
+1
Ответ Alex Morhan
Также пишут, что Гаске выиграл 2 из 3 тренировочных сетов)
Стакан наполовину полон
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