Гаске после тренировок с Надалем: «Есть ощущение, что ему больше не больно. Он будет хорошо играть»
Ришар Гаске прокомментировал уровень Рафаэля Надаля.
Он тренировался с испанцем перед его возвращением в тур.
«Он сказал, что ему потребовалось время, но у меня ощущение, что ему больше не больно. В 2024-м он будет хорошо играть. Он будет конкурентоспособен, у меня нет сомнений.
Не знаю, случится ли это в Австралии, в марте, в апреле... Он будет выигрывать матчи, я не сомневаюсь.
В любом случае, он проводит 3-часовые тренировки. А это то, что нужно – как можно больше играть».