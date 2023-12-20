Гаске после тренировок с Надалем: «Есть ощущение, что ему больше не больно. Он будет хорошо играть»

Ришар Гаске прокомментировал уровень Рафаэля Надаля.

Он тренировался с испанцем перед его возвращением в тур.

«Он сказал, что ему потребовалось время, но у меня ощущение, что ему больше не больно. В 2024-м он будет хорошо играть. Он будет конкурентоспособен, у меня нет сомнений.

Не знаю, случится ли это в Австралии, в марте, в апреле... Он будет выигрывать матчи, я не сомневаюсь.

В любом случае, он проводит 3-часовые тренировки. А это то, что нужно – как можно больше играть».