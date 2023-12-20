Жо-Вильфред Тсонга: «Некоторые не любят Джоковича, потому что был период, когда он не хотел быть самим собой»

Теги Новак Джокович ATP Жо-Вильфред Тсонга Теннис

Жо-Вильфред Тсонга считает, что Новак Джокович должен был принять образ воина.

«Почему некоторые не любят Джоковича? Потому что, как мне кажется, был период, когда он не хотел быть самим собой. Он хотел быть Роджером Федерером или Рафой Надалем, и, возможно, ему стоило с самого начала оставаться самим собой.

Сейчас он остается самим собой, он абсолютно честен, и, хотя о нем есть противоречивые мнения, именно за это многие его ценят. Теперь он делает что-то не для того, чтобы его ценили, а потому что сам этого хочет. Я думаю, можно многого добиться, если быть самим собой.

В какой-то момент он захотел выйти из образа воина, который у него сложился, в детстве он пережил трудные испытания... Так что он на самом деле воин! И он с самого начала должен был это принять, и я думаю, что тогда его ценили бы еще больше, его любили бы за это, как гладиаторов».

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