Винус о травме колена: «Стоило только сделать паузу, как я почувствовала себя лучше. Через 4 недели после US Open проснулась и такая: «Мне не больно»

Винус Уильямс объяснила, почему досрочно завершила сезон.

«Я поехала на «Уимблдон» и, к сожалению, поскользнулась в третьем гейме и получила серьезную травму. Все лето у меня была травма колена, было очень трудно.

Я не хотела пропускать US Open и все-таки приехала, но после такого долгого перерыва выступила явно не лучшим образом (проиграла 1:6, 1:6 в первом круге – Sports.ru). Поэтому я решила больше не играть до конца года и дать колену шанс восстановиться.

Самое интересное, что стоило только сделать паузу, как я почувствовала себя лучше. После US Open, наверное, через четыре недели, я проснулась, помню, было воскресенье, встала и такая: «Боже мой! Мне не больно».

Боль от сидения, колено опухало каждый день. Очень трудно играть в теннис или заниматься любым другим спортом, когда у тебя все время опухает колено. Из-за отека я потеряла свободу движений. Когда колено опухает, ты теряешь силу, а мышцы больше не работают. В итоге ты не можешь тренироваться, поэтому теряешь мышцы. Вот такой цикл. Я прошла через это летом. Я не могла снять отек, потеряла свободу движений... В общем, я со всем этим разбиралась, поэтому решила больше не играть», – рассказала 43-летняя американка.

Ранее она сообщила, что планирует вернуться в тур в марте.

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