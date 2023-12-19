Мойя о травме Надаля: «У меня было ощущение, что это может быть конец, что он больше не сможет играть»

Теги Рафаэль Надаль Карлос Мойя ATP Теннис

Карлос Мойя прокомментировал травму Рафаэля Надаля.

Его спросили был ли последний год, который испанец почти целиком пропустил из-за травмы бедра, самым тяжелым за время их сотрудничества.

«Несомненно. Были и другие сложные ситуации, но теперь понятно, что батарейки разряжены. У спортсмена есть срок годности, и он к нему приближается. Ты очень редко осознаешь, когда наступит этот момент. Ты просто выкладываешься. И у нас у всех были сомнения – у него в первую очередь.

У меня они тоже были в определенные моменты. У меня было ощущение, что это может быть конец, что он больше не сможет играть. Это был самый сложный этап нашего сотрудничества».

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