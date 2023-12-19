Беккер о Надале: «Ему придется немного пострадать, чтобы прибавить»

Борис Беккер прокомментировал возвращение Рафаэля Надаля в тур.

Испанец вернется после травмы бедра, из-за которой он не выступал после Australian Open-2023.

«Не думаю, что у него есть какие-то высокие ожидания на Мельбурн. Если он выиграет там несколько матчей – хорошо. Потом он сосредоточится на грунте. Точно сыграет в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и, может быть, даже в Риме, чтобы быть на 100% готовым к Парижу.

Его целью должен быть «Ролан Гаррос», а потом Олимпиада – два турнира, которые пройдут в Париже на грунте.

Но сначала он должен поиграть. Он наберет игровую практику только за счет матчей. Так что ему придется немного пострадать, чтобы прибавить в марте, апреле, а потом уже показывать лучший теннис в мае».

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