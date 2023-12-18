Борис Беккер: «Благодаря легендам Кириос может год не играть и все равно зарабатывать теннисом»
Борис Беккер прокомментировал слова Ника Кириоса о легендах тенниса.
Австралиец сказал, что раньше теннис был медленным, а звезды прошлого не смогли бы бороться с лучшими игроками настоящего.
«Мы живем в демократии. Все могут думать что хотят. Но нужно уважать игроков прошлого и громко сказать спасибо за то, что эти профессионалы существовали – потому что без них теннисного тура уже не было бы.
Я начну с Австралии. Род Лэйвер, Кен Роузуолл, Джон Ньюкомб, Кен Роуч – гладиаторы австралийского тенниса. Нужно упомянуть Патрика Рафтера и Ллейтона Хьюитта. Они были первыми ракетками мира, выигрывали «Большие шлемы».
Если взять вопрос поколений шире, то нужно выделить Джона Макинроя, Джимми Коннорса, Бьорна Борга, Ивана Лендла. Они популяризовали теннис, привлекали телезрителей. И результаты видно сегодня. Призовые как никогда высокие, внимание к теннису как никогда высокое. Все благодаря легендам.
Я немного играл в 80-х с Эдбергом, Виландером. В 90-х появились Агасси, Сампрас. Благодаря этим игрокам Ник Кириос может год не играть и все равно зарабатывать теннисом».
Кириос не играет год. Зато ссорится с легендами и пришел на OnlyFans
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