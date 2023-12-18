Борис Беккер: «Благодаря легендам Кириос может год не играть и все равно зарабатывать теннисом»

Борис Беккер прокомментировал слова Ника Кириоса о легендах тенниса.

Австралиец сказал, что раньше теннис был медленным, а звезды прошлого не смогли бы бороться с лучшими игроками настоящего.

«Мы живем в демократии. Все могут думать что хотят. Но нужно уважать игроков прошлого и громко сказать спасибо за то, что эти профессионалы существовали – потому что без них теннисного тура уже не было бы.

Я начну с Австралии. , , Джон Ньюкомб, Кен Роуч – гладиаторы австралийского тенниса. Нужно упомянуть и . Они были первыми ракетками мира, выигрывали «Большие шлемы».

Если взять вопрос поколений шире, то нужно выделить , , , . Они популяризовали теннис, привлекали телезрителей. И результаты видно сегодня. Призовые как никогда высокие, внимание к теннису как никогда высокое. Все благодаря легендам.

Я немного играл в 80-х с , . В 90-х появились , . Благодаря этим игрокам может год не играть и все равно зарабатывать теннисом».

Кириос не играет год. Зато ссорится с легендами и пришел на OnlyFans

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