Фриц о тренировке со своей девушкой: «Она выложила 10 секунд, как я колотил в нее подачи, а не 45 минут, как я проводил настоящий урок»

Теги видео ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц отреагировал на видео с корта, выложенное его девушкой Морган Риддл.

Риддл показала, как пытается принять подачу 10-й ракетки мира.

В конце Риддл и Фриц подвели итоги тренировки: «Насколько я прибавила?» – «На самом деле, очень сильно». – «А по десятибалльной шкале?» – «Ты прибавила на восьмерку, но урок я бы оценил на шесть. Просто иногда ты не слушаешь».

В твиттере Фриц прокомментировал видео так: «Она выложила 10 секунд, как я колотил в нее подачи (она сама об этом попросила), а не 45 минут, как я проводил настоящий урок 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️».

В итоге Риддл выложила в сторис более подробную версию тренировки.

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