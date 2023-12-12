Ник Кириос: «Если честно, я уже не хочу играть»

Ник Кириос рассказал, что не хочет играть в теннис.

«Если честно, я уже не хочу играть. Но выходит почти так, что я должен. Я еще столько всего могут дать. Но я утомлен, я устал, перенес уже три операции. Хотя мне всего 28.

Я всегда хотел семью и жить без боли. А сейчас я встаю, и мне больно ходить.

И даже если я выиграю «Уимблдон», все будут говорить: «А теперь давай еще раз». Это бесконечная история. А когда уже хватит? Я очень доволен своей жизнью, в ней более чем достаточно поводов для радости».

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