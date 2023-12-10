Давыденко об Алькарасе: «Конечно, в 20 лет получать первые травмы слишком рано. Дальше другие появятся – оно цепочкой идет»

Николай Давыденко оценил перспективы Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

– Янник Синнер смог же несколько раз в этом году навязать борьбу Джоковичу…

– Я видел вживую, как Синнер играет и тренируется. Он такой работяга. Пытается изменить игру: катает, двигается хорошо, физически крепкий, высокий, подает – все у него налаженное и стабильное. Конечно, с такой стабильностью он борется. Не могу сказать, что он всех сносит легко – часто обыгрывает характером и до конца дожимает.

Но если он только борьбой дожимает, значит, чего-то все равно не хватает. На одной силе воли весь сезон пройти сложно. Можно зацепить какие-то турниры, классные матчи или ТБШ, однако чтобы весь сезон проходить, как Джокович, нужно еще что-то уметь. Может быть, это психология. Но Янник работяга, он молодец. Думаю, Синнер будет продолжать так играть и улучшит свои результаты.

– Например, у Карлоса второй год подряд к концу сезона заканчиваются силы, появляются травмы – в его-то годы. Почему так происходит?

– Для меня Алькарас очень странный. Почему так происходит? Потому что в испанской школе тенниса очень серьезная физическая нагрузка. Они нереально качаются, у них сверхъестественная физподготовка. Они на этом делают акцент больше, чем на теннисе. Для них теннис – на втором плане. Они говорят, что в первую очередь надо бегать и не уставать, а потом уже и на ту сторону корта играть.

Эти сверхнагрузки организм не выдерживает. Конечно, в 20 лет получать первые травмы слишком рано. Дальше другие появятся – оно цепочкой идет. Поэтому он где-то выстрелит, а где-то может и сняться с турнира, потому что что-то произошло, – сказал Давыденко в интервью «Чемпионату».

Алькарас – возможно, величайший 20-летний в истории. А кто из легенд сколько выиграл в его годы?

Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

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