Патрик Муратоглу: «Конечно, Алькарас на несколько шагов впереди Синнера, но следующий сезон Янник проведет лучше»

Патрик Муратоглу считает, что Янник Синнер будет выступать лучше Карлоса Алькараса в сезоне-2024.

«Думаю, с учетом того, чего Янник добился в конце 2023-го, он будет на 100% готов выступать на высочайшем уровне.

Конечно, Карлос на несколько шагов впереди Янника, потому что он выиграл два «Больших шлема». Он был №1, у него больше инструментов, и когда он пришел в тур, то сразу начал побеждать.

Он мог сделать что угодно: мог атаковать, обороняться, у него были невероятные дропшоты, а еще он часто и эффективно ходил к сетке. Он пришел уже сформировавшимся игроком.

Когда Янник пришел в тур и начал побеждать, его игра была построена на его главных качествах – он стоял близко к задней линии, рано встречал мяч и действовал очень быстро. За последние два-три года Янник развил много других приемов. Сейчас он гораздо чаще делает укороченные, чаще выходит к сетке, и это приносит результат. Он может адаптироваться к разным ситуациям и готов сделать следующий шаг.

С уверенностью, которую он обрел за последние месяцы, я думаю, что в следующем году Синнер будет играть лучше и сильнее, чем Алькарас», – сказал Муратоглу.

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