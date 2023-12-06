Патрик Муратоглу: «Конечно, Алькарас на несколько шагов впереди Синнера, но следующий сезон Янник проведет лучше»

Теги ATP Патрик Муратоглу Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Патрик Муратоглу считает, что Янник Синнер будет выступать лучше Карлоса Алькараса в сезоне-2024.

«Думаю, с учетом того, чего Янник добился в конце 2023-го, он будет на 100% готов выступать на высочайшем уровне.

Конечно, Карлос на несколько шагов впереди Янника, потому что он выиграл два «Больших шлема». Он был №1, у него больше инструментов, и когда он пришел в тур, то сразу начал побеждать.

Он мог сделать что угодно: мог атаковать, обороняться, у него были невероятные дропшоты, а еще он часто и эффективно ходил к сетке. Он пришел уже сформировавшимся игроком.

Когда Янник пришел в тур и начал побеждать, его игра была построена на его главных качествах – он стоял близко к задней линии, рано встречал мяч и действовал очень быстро. За последние два-три года Янник развил много других приемов. Сейчас он гораздо чаще делает укороченные, чаще выходит к сетке, и это приносит результат. Он может адаптироваться к разным ситуациям и готов сделать следующий шаг.

С уверенностью, которую он обрел за последние месяцы, я думаю, что в следующем году Синнер будет играть лучше и сильнее, чем Алькарас», – сказал Муратоглу.

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1 комментарий
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Посмотрим, прав ли в своих прогнозах Патрик, в следующем году, и какой из него предсказатель)))
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