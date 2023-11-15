Руседски предсказал, что через 5 лет Синнер будет первой ракеткой мира
Грег Руседски прокомментировал победу Янника Синнера над Новаком Джоковичем на итоговом турнире ATP в Турине – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).
«Никогда не видел, чтобы Синнер играл лучше – от начала до конца.
Через пять лет, как будет выглядеть топ-3? Я думаю:
1. Синнер.
2. Алькарас.
3. Руне», – написал финалист US Open-1997.
У-ла-ла, Янник Синнер! Обыграл Джоковича и прервал его серию из 19 побед
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Пишут что Синнер там порвал Серба, что Синнер номер один в мире , Что это номер один на многие года , Его игра это лучшая что есть в этом сезоне . АО он теперь он фаворит и возьмет итд лабуда Цирк, 🤣🤣🤣 Дожили, одна победа против Серба тут прям коронация началась 🤣🤣🤣🤣