Руседски предсказал, что через 5 лет Синнер будет первой ракеткой мира

Теги ATP Грег Руседски Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Грег Руседски прокомментировал победу Янника Синнера над Новаком Джоковичем на итоговом турнире ATP в Турине – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

«Никогда не видел, чтобы Синнер играл лучше – от начала до конца.

Через пять лет, как будет выглядеть топ-3? Я думаю:

1. Синнер.

2. Алькарас.

3. Руне», – написал финалист US Open-1997.

У-ла-ла, Янник Синнер! Обыграл Джоковича и прервал его серию из 19 побед

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11 комментариев

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bars1998
это уже Секта начинается , зашел в Соц сети, Там коментарии смешнее друг друга 🤣🤣🤣
Пишут что Синнер там порвал Серба, что Синнер номер один в мире , Что это номер один на многие года , Его игра это лучшая что есть в этом сезоне . АО он теперь он фаворит и возьмет итд лабуда Цирк, 🤣🤣🤣 Дожили, одна победа против Серба тут прям коронация началась 🤣🤣🤣🤣
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buxtichka66
В любом случае, вещать, кто будет ракеткой номер один через пять лет, хрень полная. Сейчас так все быстро меняется, Берреттини вон, был да сплыл. Временами казалось новый Волк, хе-хе, где он? Я вообще боюсь, что он с теннисом закончит. Янник серьезный парень, время покажет, может и надоест, петь же все легче! Или что он там делает в музыке?
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buxtichka66
Последний матч с Даней, теннис был круче, Янник играл как Бог. Черт, так жалко, что Даня проиграл тогда. Но матч был огонь! Вчера Джока не был на высоте, ошибался много сам. Возвращал для себя плохо подачу соперника. А вот с Даней они рубились, если я не ошибаюсь один гейм они играли дольше 20ти минут.
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самарец52
Вполне возможно, что и раньше, если здоровье не подведёт.
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bars1998
Потро , Зверев, Тим итд привет всем прогнозистам передают 🤣🤣🤣
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ɔculpa
Ответ buxtichka66
Последний матч с Даней, теннис был круче, Янник играл как Бог. Черт, так жалко, что Даня проиграл тогда. Но матч был огонь! Вчера Джока не был на высоте, ошибался много сам. Возвращал для себя плохо подачу соперника. А вот с Даней они рубились, если я не ошибаюсь один гейм они играли дольше 20ти минут.
Блин, да и Медведь тогда не был на высоте, прекрасно помню этот матч. Отличный матч, зрелищный, Синнер играл хорошо, но не как Бог, много ошибался сам, Даня играл хорошо, местами отлично, а местами паршиво, особенно касаемо игры в корте. Многие действительно высочайшую упорность того матча перепутали с качеством.
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buxtichka66
Ответ ɔculpa
Блин, да и Медведь тогда не был на высоте, прекрасно помню этот матч. Отличный матч, зрелищный, Синнер играл хорошо, но не как Бог, много ошибался сам, Даня играл хорошо, местами отлично, а местами паршиво, особенно касаемо игры в корте. Многие действительно высочайшую упорность того матча перепутали с качеством.
Нет, лупили они по мячу охрененно, скорости были запредельные.
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Генадий Адамов
Ответ ɔculpa
Блин, да и Медведь тогда не был на высоте, прекрасно помню этот матч. Отличный матч, зрелищный, Синнер играл хорошо, но не как Бог, много ошибался сам, Даня играл хорошо, местами отлично, а местами паршиво, особенно касаемо игры в корте. Многие действительно высочайшую упорность того матча перепутали с качеством.
там решалось, Первый матч Синнер случайно выиграл у Дани или нет, выходит что нет, но Дане надо серьёзные выводы делать, с Грешником в пассивной обороне, типа режима стены, не прокатит, надо агрессии добавлять, дроп шоты осваивать, первую стабильнее и мощнее ну и не срываться
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Nottingham Forest
Ответ bars1998
это уже Секта начинается , зашел в Соц сети, Там коментарии смешнее друг друга 🤣🤣🤣 Пишут что Синнер там порвал Серба, что Синнер номер один в мире , Что это номер один на многие года , Его игра это лучшая что есть в этом сезоне . АО он теперь он фаворит и возьмет итд лабуда Цирк, 🤣🤣🤣 Дожили, одна победа против Серба тут прям коронация началась 🤣🤣🤣🤣
он всю вторую часть сезона потрясающе проводит и на данный момент лучший в мире, не понятно что будет на АО, но сейчас он главный фаворит итогового (я это писал еще до турнира, но нолефаны меня отчаянно минусовали)
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bars1998
Ответ Nottingham Forest
он всю вторую часть сезона потрясающе проводит и на данный момент лучший в мире, не понятно что будет на АО, но сейчас он главный фаворит итогового (я это писал еще до турнира, но нолефаны меня отчаянно минусовали)
Ага а нечего что он в Париже снялся что бы сильнок хватило на итоговый?) плюс играет Дома с поддержкой трибун против соперников) Рано пока что говорит там что то, Посмотрим)
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Kironbet
Ответ bars1998
Потро , Зверев, Тим итд привет всем прогнозистам передают 🤣🤣🤣
:D
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