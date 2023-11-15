Руседски предсказал, что через 5 лет Синнер будет первой ракеткой мира

Грег Руседски прокомментировал победу над на итоговом турнире в Турине – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

«Никогда не видел, чтобы Синнер играл лучше – от начала до конца.

Через пять лет, как будет выглядеть топ-3? Я думаю:

1. Синнер.

2. Алькарас.

3. Руне», – написал финалист US Open-1997.

У-ла-ла, Янник Синнер! Обыграл Джоковича и прервал его серию из 19 побед

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