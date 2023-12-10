Вероника Кудерметова: «В последнее время WTA принимает не совсем хорошие для игроков решения. Мы заслуживаем более адекватного расписания»

Вероника Кудерметова высказалась о правилах предоставления performance BYE.

В октябре на «тысячнике» в Пекине первый круг пропускали не лидеры посева, а все полуфиналистки турнира WTA 500 в Токио.

– Теннисный мир разделился: bye – это хорошо или плохо?

– Мне кажется, это неплохая идея, потому что календарь очень насыщенный: если у тебя нет bye, то ты должен играть финал, а чуть ли не в этот же день играть одиночку [на старте следующего турнира] – даже сил для восстановления нет. Да, понимаю тех, кто потерял bye – им тоже неприятно. Но это двоякая ситуация, и я не знаю, как смотреть на нее правильно. Мне это сыграло на руку, для Лены Рыбакиной в Токио, когда ей в последний момент сказали, что она ничего не получит, – не совсем: заранее до турнира не объяснили, кому эти «баи» будут давать. Это началось в Мексике, в Японии и в Китае. В Пекине уже, в принципе, было понятно, кто что получает, а в Токио неправильно организаторы турнира или боссы WTA объяснили, как это будет. Лена правильно возмущалась, когда у нее в последний момент этот bye забрали: у нее было бы время на подготовку, адаптацию, а сложилось все иначе.

– Игроки WTA сейчас активно общаются с боссами тура – вы включены в этот процесс отстаивания прав?

– Да, считаю, игроки действительно молодцы, что сплотились. У нас есть группа топ-20 WTA, где обсуждаются все вопросы. Потому что в последнее время очень часто получается так, что WTA принимает какие-то решения – не совсем хорошие для игроков – а потом ставит нас перед фактом. В частности, сейчас так получается: будто главные и важные – не игроки. Они сами принимают всякие решения – что хотят, то и делают, а вы, игроки, уже подстраивайтесь: ездите с турнира на турнир, получайте травмы, не успевайте восстанавливаться, продолжайте не видеться со своей семьей. Но мне хорошо – муж путешествует со мной, когда другие игроки ездят и не могут уделить время близким. Это очень неправильно.

– Давит.

– Да, плюс официальный спонсор WTA – медицинская компания Hologic. Они же пропагандируют ментальное здоровье, а, получается, противоречат себе же, заставляя нас не видеться с семьей – мы играем 32 турнира в год. И хорошо, если ты выиграл два, но и проиграл – 30. А это все равно стресс, ты переживаешь. А если турниры все добавлять и добавлять – это непросто. Причем эти турниры – обязательные, ты не можешь от них отказываться. Хорошо, что игроки начали говорить об этом открыто. Пусть болельщики и спонсоры понимают, что нам непросто и какие-то даже не поблажки, но более адекватное расписание и правила хорошо было бы составить. Мы этого заслуживаем, – сказала Кудерметова в интервью «Чемпионату».

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