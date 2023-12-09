Гауфф о том, что попала в список самых интересных людей года: «На самом деле я люблю вязать крючком, смотреть аниме и весь день играть в Fortnite»

Теги Дэвид Бекхэм WTA Коко Гауфф Fortnite Теннис

Коко Гауфф отреагировала на попадание в список 25 людей, вызывавших наибольший интерес в 2023 году. Его опубликовал журнал People.

«Лол, приятно знать, что People считает меня интересной. На самом деле я не такая. Я просто люблю вязать крючком, смотреть аниме и играть в Fortnite весь день, когда не тренируюсь или не занята.

Но я благодарна за признание, ха-ха. Довольно круто быть в этом списке среди действительно интересных людей», – написала 19-летняя чемпионка US Open.

Также в список попали, например, Тейлор Свифт, Бейонсе, Марго Робби, Райан Гослинг, Бритни Спирс, Памела Андерсон. Из спортсменов, помимо Гауфф, там только Дэвид Бекхэм.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
О :) я еще и вышивать могу. И на машинке тоже (с)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий