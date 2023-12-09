Гауфф о том, что попала в список самых интересных людей года: «На самом деле я люблю вязать крючком, смотреть аниме и весь день играть в Fortnite»

отреагировала на попадание в список 25 людей, вызывавших наибольший интерес в 2023 году. Его опубликовал журнал People.

«Лол, приятно знать, что People считает меня интересной. На самом деле я не такая. Я просто люблю вязать крючком, смотреть аниме и играть в Fortnite весь день, когда не тренируюсь или не занята.

Но я благодарна за признание, ха-ха. Довольно круто быть в этом списке среди действительно интересных людей», – написала 19-летняя чемпионка US Open.

Также в список попали, например, Тейлор Свифт, Бейонсе, Марго Робби, Райан Гослинг, Бритни Спирс, Памела Андерсон. Из спортсменов, помимо Гауфф, там только Дэвид Бекхэм.

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