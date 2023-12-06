ATP опубликовала подборку самых смешных моментов 2023 года
Официальный канал ATP – Tennis TV – выложил подборку самых забавных моментов 2023 года.
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Официальный канал ATP – Tennis TV – выложил подборку самых забавных моментов 2023 года.
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Зря тогда батя Шелтона поднял кипиш. Этот жест мог стать уникальной фишкой амера, такого нет почти ни у кого. А теперь его будут троллить, раз такой обидчивый.
А в ролике самый смешной момент, где на Рафика налетели мухи.
Ну, и танец "маленького утёнка" в исполнении Дани.
))))