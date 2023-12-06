ATP опубликовала подборку самых смешных моментов 2023 года

Теги видео ATP Теннис

Официальный канал ATP – Tennis TV – выложил подборку самых забавных моментов 2023 года.

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6 комментариев
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Ответ S.Graf
Не, самый смешной момент сезона - Nо1е сбрасывает звонок. Зря тогда батя Шелтона поднял кипиш. Этот жест мог стать уникальной фишкой амера, такого нет почти ни у кого. А теперь его будут троллить, раз такой обидчивый. А в ролике самый смешной момент, где на Рафика налетели мухи. Ну, и танец "маленького утёнка" в исполнении Дани. ))))
Правда смотрю, что для него одного выделили целый постер, круто https://i.ibb.co/K04kWcy/14-1.jpg
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Честно говоря, не совсем понимаю, что такого смешного, когда линейным судьям достается от случайных ударов мяча, это же больно!
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Не, самый смешной момент сезона - Nо1е сбрасывает звонок.
Зря тогда батя Шелтона поднял кипиш. Этот жест мог стать уникальной фишкой амера, такого нет почти ни у кого. А теперь его будут троллить, раз такой обидчивый.

А в ролике самый смешной момент, где на Рафика налетели мухи.
Ну, и танец "маленького утёнка" в исполнении Дани.
))))
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Что то хрень какая-то. Не Шактинь фулл))))
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Ответ Stas Salesov
Правда смотрю, что для него одного выделили целый постер, круто https://i.ibb.co/K04kWcy/14-1.jpg
Стас, ты болен...
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