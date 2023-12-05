Шнайдер приостановила учебу в американском колледже

19-летняя Диана Шнайдер рассказала об учебе в США. С прошлого года она входила в команду университета Северной Каролины.

«Я отучилась год в американском колледже и играла матчи с командой. Но приостановила там учёбу весной, перед «Ролан Гаррос», на неопределённое время – решила продолжить профессиональную карьеру.

Но получила другой тип визы и теперь могу продолжить учиться дальше. Могу собрать разные предметы. Подумала, что возьму психологию. Совмещу приятное с полезным – это точно пригодится в спорте», – цитирует Шнайдер «Чемпионат».

Шнайдер о том, что уехала в колледж в США: «Когда «Уимблдон» не пустил россиян, решила, что в колледже меня никто не сможет снять из-за национальности»

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