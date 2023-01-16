Шнайдер о том, что уехала в колледж в США: «Когда «Уимблдон» не пустил россиян, решила, что в колледже меня никто не сможет снять из-за национальности»

18-летняя прокомментировала то, что переехала в США и входит в команду университета Северной Каролины. Сегодня она вышла во второй круг Australian Open и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

«Мне начали писать, когда мне было 16 лет, когда уже понимали, что скоро конец школы. Но я никогда об этом не задумывалась. Цель была – идти в профессиональную карьеру и все.

В России и Европе чаще всего считают, что, если ты идешь в колледж, то ставишь крест на карьере. В Америке, наоборот, все мечтают попасть в колледжи, особенно сильные в теннисном плане.

И у меня не было тренера, не было базы в Москве, куда я могу приехать и потренироваться. Сложно найти, с кем тренироваться, потому что очень многие девчонки на уровне тренируются в Европе. В этом тоже была проблема. Плюс, много тратилось времени на дорогу – по 3-4 часа.

Потом, когда « » не пустил российских игроков, я задумалась: вдруг другие турниры последуют примеру и потом вообще скажут, извините, русские и белорусы больше не смогут выступать на турнирах.

Меня эта мысль тронула, что я буду делать? Буду сидеть, тренироваться, но как поддерживать свой уровень без турниров, тренеров и всех нужд? Если я буду в колледже, меня никто не сможет снять из-за национальности. Буду наигрывать опыт, поддерживать физическую и игровую форму.

В США я одна. Семья вся в Москве. А здесь, в Мельбурне, со мной тренер из колледжа – Дэвид Секкер.

Мама всегда поддерживала идею запасного плана, чтобы поехать в колледж. Папа к этой мысли всегда скептически относился. Но сейчас все хорошо, родители довольны, и в свободную минуту я всегда с ними разговариваю. У нас очень доверительные и теплые отношения».

Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Максима Янчевского