Фриц поддержал идею отдельного тура из «Больших шлемов» и «Мастерсов»

Тэйлор Фриц прокомментировал идею создания премьер-тура.

Появлялась информация, что «Большие шлемы» могут объединиться с «Мастерсами» и создать отдельный тур.

«Это очень хорошая идея, и я считаю, что нам нужны отдельные туры. Если ты в главном, топ-туре, то должен иметь возможность играть все большие турниры. И сетки на них должны быть побольше, потому что все в топ-100 должны играть.

Можно сделать 14 главных турниров. Так за теннисом будет легче следить. Не будет людей, которые будут набирать кучу очков на мелких турнирах между крупными. И важнее всего, что для игроков не будет безумного расписания».

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