Кириос о том, что рассказал о психологических проблемах и селфхарме: «Я почти что стал маяком для людей, столкнувшихся с трудностями. Они видят, что я был в похожей ситуации»

Теги Энди Маррей ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос рассказал, что помогает людям с психологическими проблемами.

«Энди [Маррей] всегда меня очень поддерживал. Как только я пришел в тур, он увидел, что работа идет полным ходом, и взял меня под крыло. Позже он понял, что я не умею работать с тренерами и иду собственным путем, но он всегда обо мне заботился.

Однажды он увидел [следы селфхарма] и спросил: «Что у тебя на руке?». На тот момент все было очень плохо. Разумеется, Энди пытался дать мне совет. Но в то время я настолько замкнулся в себе, что не стал слушать. Конечно, я очень благодарен. Большое ему спасибо.

Это были полтора-два года сплошного саморазрушения. Если честно, довольно мрачный период. Я выигрывал турниры в профессиональном туре, пил каждую ночь, занимался селфхармом, выжигал себе что-нибудь на руке, резал себя ради развлечения. Я стал зависим от боли. Я ненавидел себя. Я ненавидел просыпаться и быть Ником Кириосом.

Мне кажется, я помог многим людям после того, как признался в этом и рассказал в соцсетях. Я почти что стал маяком для людей, столкнувшихся с трудностями. Когда они чувствуют, что не справляются с нахлынувшим, что их тянет к алкоголю, наркотикам и тому подобному, они могут открыться и видят, что я был в похожей ситуации.

Это самое мощное, что было в моей карьере: люди приходят ко мне с искренними переживаниями. Они отправляют мне фото, пишут в директ, они занимаются селфхармом и действительно хотят покончить с собой. Я беседую с этими людьми. Иногда разговариваю с ними по телефону. Это правда помогает, и я этим очень горжусь».

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1 комментарий
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Скулеж дитяти конечно..Тут пара вариантов, пойти работать на стройку, где реально тяжело.. Или в хоспис.. А так это рок-н-ролл , к Робу Хэлфорду поедь, что ли, деньги же есть..
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