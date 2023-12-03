Руне о матчах с Джоковичем: «Я уважаю соперника, но никогда не буду бояться. В теории победить его невозможно, а в реальной жизни возможно все»

Теги Новак Джокович ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне поделился настроем на матчи против Новака Джоковича.

Счет в личных встречах 3:2 в пользу серба.

«Выходя на корт, я уверен в своих силах и в том, на что способен. Я уважаю соперника, но никогда не буду бояться. Еще меня спрашивают: «Знаешь, ты играешь с парнем, у которого 24 «Больших шлема». И да, я знаю, но если бы я все время об этом думал, я бы уже проиграл матч.

Я не могу позволить себе такие мысли, потому что это в теории победить его невозможно, а в реальной жизни возможно все. Поэтому мне нужно просто оставаться в игре и использовать свой шанс. Мы знаем, что он лучший, но даже лучших можно обыграть. Вот что я себе говорю».

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