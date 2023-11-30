Руне рассказал, какую победу хотел бы одержать в 2024-м
Хольгер Руне ответил на вопрос, какую победу хотел бы одержать в следующем сезоне. Его попросили вызвать турнир, этап и соперника.
«Я хочу показать отличные результаты на открытом харде. Я хорошо выступал на грунте, траве и быстрых крытых кортах, а теперь пора показать свой теннис на открытом харде.
Так что я бы выбрал финал Australian Open против Новака [Джоковича]».
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Характерный персонаж
Либо должно ОЧЕНЬ СИЛЬНО повезти с сеткой.
А мечтать над победой на AO ещё и в финале над Джокером, где он просто буквально непобедим-это вообще фантастика граничащая с наркотическим опьянением