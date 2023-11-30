Руне рассказал, какую победу хотел бы одержать в 2024-м

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне ответил на вопрос, какую победу хотел бы одержать в следующем сезоне. Его попросили вызвать турнир, этап и соперника.

«Я хочу показать отличные результаты на открытом харде. Я хорошо выступал на грунте, траве и быстрых крытых кортах, а теперь пора показать свой теннис на открытом харде.

Так что я бы выбрал финал Australian Open против Новака [Джоковича]».

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11 комментариев
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Ответ Верховенский1990
Губа не дура у датчанина, пусть для начала выйдет хотя бы в полуфинал ТБШ.
Но молодец что стремится
Характерный персонаж
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Губа не дура у датчанина, пусть для начала выйдет хотя бы в полуфинал ТБШ.
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Конечно, победы Джока на АО недооценены как победы Рафы в РГ. Но, это так же сказать что он хочет выиграть Надаля в финале Гарроса ))
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Ответ Верховенский1990
Губа не дура у датчанина, пусть для начала выйдет хотя бы в полуфинал ТБШ.
В полуфинал пусть Рублëв выходит. А Руне молодец, максималист, в стороне стоять не будет и своей очереди дожидаться. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом
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Чтоб хотеть победу над сербом на тбш, надо физуху качать. а пока что даже в 3-сетовом упорном матче постоянно дохнешь физически.
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Фантазер)
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Ну елки палки, у пацана 20 лет спросили какую победу он бы ХОТЕЛ одержать, а не какую он думает, что одержит. В чем проблема назвать мечту а-ля Новак в финале АО (10-0), это почти то же самое, что Надаль на РГ (14-0). Он даже этим фактически оказывает уважение живой легенде, а не раскатывает губу, как пишут тут некоторые.
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Ответ Верховенский1990
Губа не дура у датчанина, пусть для начала выйдет хотя бы в полуфинал ТБШ.
На Харде просто нереально для него
Либо должно ОЧЕНЬ СИЛЬНО повезти с сеткой.

А мечтать над победой на AO ещё и в финале над Джокером, где он просто буквально непобедим-это вообще фантастика граничащая с наркотическим опьянением
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