Руне рассказал, какую победу хотел бы одержать в 2024-м

ответил на вопрос, какую победу хотел бы одержать в следующем сезоне. Его попросили вызвать турнир, этап и соперника.

«Я хочу показать отличные результаты на открытом харде. Я хорошо выступал на грунте, траве и быстрых крытых кортах, а теперь пора показать свой теннис на открытом харде.

Так что я бы выбрал финал против Новака [ ]».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе