Демин собрал идеального игрока: «Подача Медведева, форхенд Рублева, бэкхенд и передвижение по корту Джоковича, слайс Эванса и характер тоже Джоковича»
Шестая ракетка мира среди юниоров Ярослав Демин собрал идеального игрока.
– Как тебя мотивируют успехи выпускников академии Рафаэля Надаля – Абдуллы Шельбая и Коулмэна Вонга?
– Да, мне очень приятно, что ребята так хорошо выступали в этом сезоне. Они растут как профессионалы. Абдулла стоит чуть выше, Коулмэн – чуть ниже, но у обоих очень солидный прогресс. Желаю им дальнейших успехов. Но скоро я их догоню и перегоню (улыбается).
– Можно тебя попросить собрать портрет идеального игрока?
– Подача Медведева, форхенд Рублева, бэкхенд и передвижение по корту Джоковича, слайс Эванса и характер тоже Джоковича. Но мой кумир с детства – это Рафа Надаль, – цитирует Демина GoTennis.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Карлович на пару с Сампрасом: "ну да, ну да, пошли мы на фиг".
"Форхенд Рублёва"
А здесь эту же фразу хором произнесли Федерер, Надаль и Ф. Гонсалес.