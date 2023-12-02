Демин собрал идеального игрока: «Подача Медведева, форхенд Рублева, бэкхенд и передвижение по корту Джоковича, слайс Эванса и характер тоже Джоковича»

Теги ATP Ярослав Демин Теннис

Шестая ракетка мира среди юниоров Ярослав Демин собрал идеального игрока.

– Как тебя мотивируют успехи выпускников академии Рафаэля Надаля – Абдуллы Шельбая и Коулмэна Вонга?

– Да, мне очень приятно, что ребята так хорошо выступали в этом сезоне. Они растут как профессионалы. Абдулла стоит чуть выше, Коулмэн – чуть ниже, но у обоих очень солидный прогресс. Желаю им дальнейших успехов. Но скоро я их догоню и перегоню (улыбается).

– Можно тебя попросить собрать портрет идеального игрока?

– Подача Медведева, форхенд Рублева, бэкхенд и передвижение по корту Джоковича, слайс Эванса и характер тоже Джоковича. Но мой кумир с детства – это Рафа Надаль, – цитирует Демина GoTennis.ru.

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4 комментария
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"Подача Медеведева"
Карлович на пару с Сампрасом: "ну да, ну да, пошли мы на фиг".
"Форхенд Рублёва"
А здесь эту же фразу хором произнесли Федерер, Надаль и Ф. Гонсалес.
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Подача Медведева?😂
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Ответ DzeLIvan
"Подача Медеведева" Карлович на пару с Сампрасом: "ну да, ну да, пошли мы на фиг". "Форхенд Рублёва" А здесь эту же фразу хором произнесли Федерер, Надаль и Ф. Гонсалес.
там суть была из действующих теннисистов
+2
0
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