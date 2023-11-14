Надежда Петрова: «Турсунов может здорово помочь Кудерметовой. С ним она наработает несколько новых тактических моментов»

Надежда Петрова высказалась о выступлениях российских теннисисток в сезоне-2023.

– Первой ракеткой России 2023 год закончила Людмила Самсонова. Многие эксперты, в том числе Шамиль Тарпищев, говорят, что по потенциалу она вполне способна быть в топ-5 или даже топ-3. Согласны с этим?

– В топ-5 попасть будет сложно, но к этому надо стремиться. У нее был хороший год. Мне нравится ее стиль игры: быстрый, резкий, агрессивный, она хорошо подает, плотно принимает, не боится идти к сетке. Это все замечательно, но ей надо прибавлять в уверенности и стойкости. Нужно из недели в неделю показывать стабильные результаты. Слышала, что во второй части сезона Людмила стала работать с психологом, и ее победы над игроками топ-10 доказали, что это приносит пользу. Так что можно надеяться, что в следующем году она еще прибавит в рейтинге.

– Вероника Кудерметова в конце года взяла титул в Токио и стала работать с Дмитрием Турсуновым. На ваш взгляд, этот союз может дать прорывные результаты в 2024 году? И в целом считаете Дмитрия топ-специалистом?

– У меня очень хорошие отношения с Дмитрием. Он всегда импонировал мне как игрок и человек, досконально разбирающийся в теннисе. В качестве тренера Турсунов уже поработал с сильными спортсменками в WTA-туре и доказал, что может поднять их на ступеньку выше, добиваясь серьезного прогресса в рейтинге. Я очень порадовалась, когда узнала, что Вероника сделала такой выбор. Это может ей здорово помочь. Кудерметова великолепна на задней линии, у нее хорошая подача, прием. Она хорошо себя чувствует у сетки. Думаю, что Турсунов поможет ей наработать несколько новых тактических моментов, которые теннисистка будет применять в критические моменты матча. Плюс с Дмитрием очень интересно работать. С одной стороны, он открытый тренер, который постоянно чему-то учится, вводит новые упражнения, по-особому их доносит. С другой – это жесткий специалист, заряженный на результат.

– Вера Звонарева, которую вы хорошо знаете, провела фантастический год, завершившийся победой на итоговом в парном разряде (и возвращением в топ-10 впервые за 17 лет). И это в 39 лет. В чем ее секрет?

– Я очень рада за Веру, что у нее все так хорошо складывается. Она прошла через тяжелые травмы, операции, долгие этапы восстановления. Уходила в декрет. А секрет заключается в том, что она невероятно любит теннис, большой фанат игры. В одиночке ей уже физически тяжело состязаться с молодыми, а вот в паре Звонарева нашла отличную коллаборацию с Лаурой Зигемунд. Они идеально подходят друг другу по стилю. Жаль, что им не удалось выиграть US Open, но зато они ярко закончили год, выиграв итоговый в Канкуне.

– Можно назвать ее легендой тенниса?

– Российского тенниса – вполне. Если говорить про мировой тур, то, чтобы считаться легендой, надо быть наравне с Сереной, Шараповой, Штеффи Граф. Но, повторюсь, Вера – молодец, она показывает пример молодому поколению, добиваясь высоких результатов, – сказала Петрова в интервью «Спорт-Экспрессу».

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