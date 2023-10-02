Турсунов о победе Кудерметовой в Токио: «Много факторов совпало. Главное, что она заставила себя бороться с обстоятельствами и не сдаваться»

Теги Дмитрий Турсунов WTA Toray Pan Pacific Open Вероника Кудерметова Теннис

Дмитрий Турсунов высказался о победе Вероники Кудерметовой на турнире в Токио.

Турсунов вошел в команду россиянки перед US Open.

«У Вероники была достаточно неприятная серия поражений, из которой не всегда легко выбраться. Но она молодец, не скисла. Понятно, были и упаднические настроения, не без этого. Но тем не менее она решила поехать в Токио, хотя вполне могла сняться, расстроиться, обидеться и все такое.

Также думаю, что корты в Токио очень подходят под ее стиль игры. По ходу турнира она начала находить свою игру. Естественно, когда выигрываешь, уверенность поднимается, когда проигрываешь – падает. Поэтому да, здесь, конечно, много факторов для нее совпало. Но основной – это то, что она заставила себя бороться с обстоятельствами и не сдаваться. Это самое хорошее, что можно из всего этого выделить. Все остальное нанизывается на этот стержень», – сказал Турсунов в голосовом сообщении телеграм-каналу «Больше!»

Кудерметова проваливала половину сезона – и вдруг взяла титул, обыграв двух соперниц из топ-5

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эльвин Гульмалиев
если Вероника продолжит сотрудничество с Турсуновым - тор-5 минимум будет в следующем году
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Надеюсь, что сотрудничество Турсунова с Вероникой продолжится и в следующем сезоне. И мы вправе ожидать хорошие результаты от их совместной работы. Удачи !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий