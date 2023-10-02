Турсунов о победе Кудерметовой в Токио: «Много факторов совпало. Главное, что она заставила себя бороться с обстоятельствами и не сдаваться»

Дмитрий Турсунов высказался о победе Вероники Кудерметовой на турнире в Токио.

Турсунов вошел в команду россиянки перед US Open.

«У Вероники была достаточно неприятная серия поражений, из которой не всегда легко выбраться. Но она молодец, не скисла. Понятно, были и упаднические настроения, не без этого. Но тем не менее она решила поехать в Токио, хотя вполне могла сняться, расстроиться, обидеться и все такое.

Также думаю, что корты в Токио очень подходят под ее стиль игры. По ходу турнира она начала находить свою игру. Естественно, когда выигрываешь, уверенность поднимается, когда проигрываешь – падает. Поэтому да, здесь, конечно, много факторов для нее совпало. Но основной – это то, что она заставила себя бороться с обстоятельствами и не сдаваться. Это самое хорошее, что можно из всего этого выделить. Все остальное нанизывается на этот стержень», – сказал Турсунов в голосовом сообщении телеграм-каналу «Больше!»

Кудерметова проваливала половину сезона – и вдруг взяла титул, обыграв двух соперниц из топ-5

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