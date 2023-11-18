Кириос о негативных эмоциях Рублева: «Андрею нужно быть добрее к себе. У него был отличный сезон, он выиграл «Мастерс»

Ник Кириос предложил Андрею Рублеву стать его психологом.

«Ему нужно быть добрее к себе. У него был отличный сезон, он выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. В Турине он проиграл три матча очень сильным соперникам, но он не должен себя винить.

Андрей очень хорош в плане физики и тенниса, но ему нужно прибавить в психологии, чтобы на корте он не был таким злым и взбешенным. Думаю, я мог бы ему помочь. Предлагаю ему стать его психологом», – сказал Кириос в эфире Tennis Channel, что вызвало смех у Энди Роддика.

Энди Роддик: «Рублев на этой неделе выглядит взбешенным»

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