Кириос о негативных эмоциях Рублева: «Андрею нужно быть добрее к себе. У него был отличный сезон, он выиграл «Мастерс»

Теги ATP ATP Finals Ник Кириос Андрей Рублев Теннис

Ник Кириос предложил Андрею Рублеву стать его психологом.

«Ему нужно быть добрее к себе. У него был отличный сезон, он выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. В Турине он проиграл три матча очень сильным соперникам, но он не должен себя винить.

Андрей очень хорош в плане физики и тенниса, но ему нужно прибавить в психологии, чтобы на корте он не был таким злым и взбешенным. Думаю, я мог бы ему помочь. Предлагаю ему стать его психологом», – сказал Кириос в эфире Tennis Channel, что вызвало смех у Энди Роддика.

Энди Роддик: «Рублев на этой неделе выглядит взбешенным»

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8 комментариев

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Антон Тимофеев
Ахахахаха))) А что, было бы забавно))) Андрей, соглашайся)) Будет весело!
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Кот под ногами майора
К сожалению, Андрей производит впечатление человека, который добрый ко всем, но не к себе
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ReneHoseman
У знакомого дочь тренеровался у матери рублева, та ее постоянно унижала. злобность у них семейное
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Верховенский1990
Ну да, у австралийца то с психологией было все нормально, особенно когда он безвольно отдавал геймы на приеме, не отбивая простые простые мячи со 2-й подачи. Ник, сколько Мастерсов взял? А в топ-10 был когда-нибудь? Был финал Уимблдона из-за снятия старины - это единственное его достижение.
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justbored
😂 Перспективная пара!
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Leo Bonart
Ответ ReneHoseman
У знакомого дочь тренеровался у матери рублева, та ее постоянно унижала. злобность у них семейное
Дочь тренЕроваЛся
Пруфлинк уровня боженька
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Пятая гайка Леброна
Ответ Верховенский1990
Ну да, у австралийца то с психологией было все нормально, особенно когда он безвольно отдавал геймы на приеме, не отбивая простые простые мячи со 2-й подачи. Ник, сколько Мастерсов взял? А в топ-10 был когда-нибудь? Был финал Уимблдона из-за снятия старины - это единственное его достижение.
Киргиз подходил фаворитом к тому полуфиналу, личка 1-1 на траве, да и Рафундель на Уимблдоне после 2010 - это тот еще рофл. Там еще и у Ника пиковая подача была весь турнир, если можно так назвать. В финале все углы квадрата обстрелял, а Надаль на приеме - это далеко не Джокович

А в остальном согл, потенциал Киргиза вылился в слитый финал ТБШ, слитый финал Мастерса и 7 водокачек - это очень печально
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Andrey Shvalbe
Ответ Верховенский1990
Ну да, у австралийца то с психологией было все нормально, особенно когда он безвольно отдавал геймы на приеме, не отбивая простые простые мячи со 2-й подачи. Ник, сколько Мастерсов взял? А в топ-10 был когда-нибудь? Был финал Уимблдона из-за снятия старины - это единственное его достижение.
Еще была парная победа в Австралии, если правильно помню. А тот финал он отподавал и в целом играл на очень высоком уровне - соглашусь с ним, что его в 95% случаев хватило бы для победы. Ни разу не его фанат хотя бы после мерзких слов Стену, но талант и пару результатов признать вполне можно.
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