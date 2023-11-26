Синнер о трех матчболах, отыгранных у Джоковича: «После таких геймов ты заряжаешься энергией, начинается моральный подъем»

Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем.

Он обыграл серба в полуфинале Кубка Дэвиса – 6:2, 2:6, 7:5.

– Днем вы сыграли матч жизни? Что вы чувствовали по ходу него?

– Матч жизни? Не знаю, но, конечно, он очень, очень важен. Очень помогает то, что последние соревнования в году командные, потому что ты заряжаешься энергией от товарищей по команде, от всей команды, и атмосфера на трибунах отличается.

Сегодня я получил удовольствие от игры. Это был отличный матч. Я очень хорошо начал, а во втором сете, разумеется, он прибавил.

В третьем сете я просто старался держать подачу и ждать хорошей возможности, она появилась при счете по пяти, и я ею воспользовался. Безусловно, для всей команды это был крайне важный матч. В конце я порадовался, что у нас как минимум будет шанс сыграть решающую пару. Мы очень хорошо сыграли, и сегодня был очень позитивный день.

– Хочу спросить о трех матчболах, с которых вы ушли при счете 4:5 в третьем сете в одиночке. Расскажите, о чем вы думали на матчболах? Как вы сохраняли спокойствие? Что старались сделать в каждом из этих розыгрышей?

– Я понимал, что это очень, очень важный гейм. Незадолго до этого мы взяли новые мячи, поэтому я знал, что если буду хорошо подавать, то, возможно, смогу легко заработать несколько очков.

Но нужно было оставаться в моменте. Когда счет был 0:40, он ошибся на довольно легком бэкхенде, и это придало мне немного уверенности. А потом я дважды очень хорошо подал. И все.

После таких геймов ты заряжаешься энергией, начинается моральный подъем. Думаю, сегодня мне это помогло.

Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса

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