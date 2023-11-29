Андрей Рублев: «Еще в начале сезона чувствовал, что нашел ту работу и команду, которую искал. Победа в Монте-Карло это подтвердила»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, за счет чего провел лучший сезон в карьере.

«За счет смены команды. У меня появился второй тренер – Альберто Мартин, новый физио, новый фитнес-тренер. Я еще в самом начале сезона чувствовал, что нашел ту работу, которую искал. Победа в Монте-Карло и следующие турниры только подтверждали, что надо верить в то, что делаю – не сомневаться.

Альберто дал мне много. Понятно, что у Фернандо [Висенте] все супер по тренировкам, но второй тренер изучал спортивную психологию. Мы делаем с ним много вещей вне тренировок, которые направлены как раз на поведение на корте. Плюс он может объяснить другим языком те вещи, которые мне говорит Фернандо. Фитнес-тренер дает совсем другую работу, другие упражнения. Я чувствую, что это работает правильно, что я прибавляю в скорости», – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».

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9 комментариев
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Бен Ротенберг
Ответ cosset
может, Андрею нужен третий тренер, чтобы еще лучше с психологией было) а то на итоговом было ощущение, что бросил играть и совсем в себя не верит.
Мне кажется, для работы с психологией Андрею было бы хорошо взять именно русскоязычного специалиста. Учитывая, какой у Андрея уровень английского, крайне интересно, как с тренером-психологом они друг друга понимают. Плюс подсознание в основном функционирует на родном языке.
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dedpihto59
Давай Андрюха, прибавляй💪‼️
+9
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+8
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Бен Ротенберг
Ответ sonny91
мозгов у него мало,если так думает. ему руне ту победу просто подарил
А остальные матчи на турнире, до финала, Андрею тоже Хольгер подарил?
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S.Graf
С начала этого сезона Рублик отказался от формы NIKE, и результат налицо. И спокойнее стал, и первый Мастерс взял.
А сменит ещё и найковские шузы на какие-нибудь адики-асиксы, и вааще всё попрёт.
Шучу, канешн.
Успехов Рублику (тут не шучу))
+3
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cosset
может, Андрею нужен третий тренер, чтобы еще лучше с психологией было) а то на итоговом было ощущение, что бросил играть и совсем в себя не верит.
+2
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S.Graf
Ответ Х.К.Ф.
Господи... да где же он стал спокойне-то? В каждом матче истерика, болельщиков посылает не стесняясь в ж..., кидался на фотокоров — орал, как укушенный, колени разбивал уже не раз. В тренерскую ложу постоянно орет. В прошлом году многого из перечисленного не было и в помине. Наоборот, — он теряет над собой контроль все больше и больше.
Я уже более 5 лет внимательно слежу за Андреем, стараюсь не пропустить ни одного его матча.
Я вполне допускаю, что у меня предвзятый взгляд. И в любом случае, свою точку зрения не навязываю никому и никогда.
Моё мнение: стал спокойнее. Всё чаще и чаще проводит матчи, где разве что раз-другой матюкнётся, и не более. Даже по сравнению с прошлым годом психов стало меньше. Они участились к концу сезона, это факт. И все перечисленные случаи (зритель, фотокор, колено) приходятся на октябрь-ноябрь.
имхо, кмк, Ятд, итд, итп.
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Typizza
Ответ sonny91
мозгов у него мало,если так думает. ему руне ту победу просто подарил
бензин кончился у Руне при 4/1 в третьем
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Х.К.Ф.
Ответ S.Graf
С начала этого сезона Рублик отказался от формы NIKE, и результат налицо. И спокойнее стал, и первый Мастерс взял. А сменит ещё и найковские шузы на какие-нибудь адики-асиксы, и вааще всё попрёт. Шучу, канешн. Успехов Рублику (тут не шучу))
Господи... да где же он стал спокойне-то? В каждом матче истерика, болельщиков посылает не стесняясь в ж..., кидался на фотокоров — орал, как укушенный, колени разбивал уже не раз. В тренерскую ложу постоянно орет. В прошлом году многого из перечисленного не было и в помине. Наоборот, — он теряет над собой контроль все больше и больше.
+2
-2
0
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