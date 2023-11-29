Андрей Рублев: «Еще в начале сезона чувствовал, что нашел ту работу и команду, которую искал. Победа в Монте-Карло это подтвердила»
Андрей Рублев рассказал, за счет чего провел лучший сезон в карьере.
«За счет смены команды. У меня появился второй тренер – Альберто Мартин, новый физио, новый фитнес-тренер. Я еще в самом начале сезона чувствовал, что нашел ту работу, которую искал. Победа в Монте-Карло и следующие турниры только подтверждали, что надо верить в то, что делаю – не сомневаться.
Альберто дал мне много. Понятно, что у Фернандо [Висенте] все супер по тренировкам, но второй тренер изучал спортивную психологию. Мы делаем с ним много вещей вне тренировок, которые направлены как раз на поведение на корте. Плюс он может объяснить другим языком те вещи, которые мне говорит Фернандо. Фитнес-тренер дает совсем другую работу, другие упражнения. Я чувствую, что это работает правильно, что я прибавляю в скорости», – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».
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А сменит ещё и найковские шузы на какие-нибудь адики-асиксы, и вааще всё попрёт.
Шучу, канешн.
Успехов Рублику (тут не шучу))
Я вполне допускаю, что у меня предвзятый взгляд. И в любом случае, свою точку зрения не навязываю никому и никогда.
Моё мнение: стал спокойнее. Всё чаще и чаще проводит матчи, где разве что раз-другой матюкнётся, и не более. Даже по сравнению с прошлым годом психов стало меньше. Они участились к концу сезона, это факт. И все перечисленные случаи (зритель, фотокор, колено) приходятся на октябрь-ноябрь.
имхо, кмк, Ятд, итд, итп.