Тарпищев о Кубке Дэвиса: «Наша команда могла бы 3-4 года подряд выигрывать турнир»
Шамиль Тарпищев считает, что сборная России могла бы выиграть Кубок Дэвиса в этом сезоне.
«Мы с 2021 года фавориты Кубка Дэвиса. У нас два человека в десятке мирового рейтинга, трое – в топ-20. Конечно, мы бы и в этом розыгрыше были фаворитами. Вообще, наша команда могла бы 3-4 года подряд выигрывать турнир», – цитирует президента Федерации тенниса России ТАСС.
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А Олимпиады - это соревнования кого или чего, в чём смысл Игр? Почему там соревнуется не только "команда независимых атлетов", но и сборная(!) беженцев? Под какими флагами они все там соревнуются?
Учи мат.часть. Просто диву даюсь от такой дремучести.