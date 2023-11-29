Тарпищев о Кубке Дэвиса: «Наша команда могла бы 3-4 года подряд выигрывать турнир»

Теги Шамиль Тарпищев Кубок Дэвиса ATP Теннис

Шамиль Тарпищев считает, что сборная России могла бы выиграть Кубок Дэвиса в этом сезоне.

«Мы с 2021 года фавориты Кубка Дэвиса. У нас два человека в десятке мирового рейтинга, трое – в топ-20. Конечно, мы бы и в этом розыгрыше были фаворитами. Вообще, наша команда могла бы 3-4 года подряд выигрывать турнир», – цитирует президента Федерации тенниса России ТАСС. 

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10 комментариев
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Стэн Смит
Могла конечно, но благодаря нашему великому геостратегу, не сыграет там ближайшие 10 лет
+30
-8
+22
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S.Graf
Ответ Sincere
Глупость предлагаешь ты) КД это соревнование сборных разных стран, какой еще флаг МОК или ITF? какие нахрен "независимые"?) побеждает команда СТРАНЫ, под своим флагом, в этом весь смысл КД))
Бред.
А Олимпиады - это соревнования кого или чего, в чём смысл Игр? Почему там соревнуется не только "команда независимых атлетов", но и сборная(!) беженцев? Под какими флагами они все там соревнуются?
Учи мат.часть. Просто диву даюсь от такой дремучести.
+8
-4
+4
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JustF0rTheW1n322
Ответ S.Graf
Бред. А Олимпиады - это соревнования кого или чего, в чём смысл Игр? Почему там соревнуется не только "команда независимых атлетов", но и сборная(!) беженцев? Под какими флагами они все там соревнуются? Учи мат.часть. Просто диву даюсь от такой дремучести.
Просто из КД не стали делать клоунаду, как это сделал МОК из Олимпиады.
+3
-1
+2
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Геннадий Туник
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sashati
Так пора кубок Тарпищева уже в противовес сбацать! Анвярыч и Кафельников вы как?
0
0
0
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Sofia
Ответ Стэн Смит
Могла конечно, но благодаря нашему великому геостратегу, не сыграет там ближайшие 10 лет
Ну, 10 лет вы уж загнули
+1
-1
0
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