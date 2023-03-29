Сборной России не отдали трофей за победу в Кубке Дэвиса-2021

Теги Шамиль Тарпищев Кубок Дэвиса ATP Теннис

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, что сборная России не получила трофей за победу в Кубке Дэвиса в 2021 году.

«В последний раз нам не отдали кубок. Да, мы его выиграли, победив в финале Хорватию, но в силу определенных причин трофей не стали передавать России. Впрочем, это второстепенно, главное, что есть титул.

В целом 2021 год для российского тенниса выдался сверхуспешным. Мы тогда выиграли практически все! Ни одна страна не может похвастаться подобными результатами», – цитирует Тарпищева «Столица С».

Отметим, что сборная России третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса в составе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, Асланом Карацевым, Кареном Хачановым и Евгением Донским.

Рублев и Медведев порезвились с шампанским прямо на корте – Андрей всех облил, Даня еле открыл. И сразу отнесли Кубок Дэвиса мамам 😍

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16 комментариев

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Артем Иванов
Интересно что по этому поводу думает депутат Терешков
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Arty K.
Это уже наглость, вне зависимости от ситуации
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boalx
Ответ crazy_elky
«Какой золотой запас?» :)
Именно так они и ответят...)))
+1
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Теннисный абсолют
И без того беспонтовый турнир еще сильнее обесценили.
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crazy_elky
Ответ Roman Bolshevik
Ага, расскажи лучше про главных в мире воров - наглосаксов: одни грабили весь мир столетиями, теперь другие. Пусть американцы расскажут про золотой запас европейских стран)
«Какой золотой запас?» :)
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Йенс Мустерманн
Я вам посылку принёс. Тока я вам её не отдам, потому что у вас документов нету
https://youtu.be/CpXLXfyqQ9o
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fusionax
Ууу пасюки )) такие мелочные что даже стыдно за них )
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beregost
Какие же мелочные.
Или и впрямь считают, что это удар по режиму?)
+23
-7
+16
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Михаил Пригода
Ответ den70
Какими результатами? Кубок Дэвиса каждый год кто то выигрывает.
Следили бы за теннисом, то знали бы, что более успешной страны в 2021 году в теннисе не было
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+12
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Roman Bolshevik
Ответ ChipsRobber
Боялись, если в Россию отдадут, обратно его уже не поручат.
Ага, расскажи лучше про главных в мире воров - наглосаксов: одни грабили весь мир столетиями, теперь другие. Пусть американцы расскажут про золотой запас европейских стран)
+20
-8
+12
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atelos
"Демократия" двойных стандартов
+15
-5
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Sergeev55
Вовремя проснулся дедушка Шамиль!!!
😄😄😄
+3
-4
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SKA Rostov1992
Ответ sievra
ATP Cup, Кубок Федерации тогда выиграли. На олимпиаде в миксте российский финал был. Так что в командах действительно взяли почти всё, что только можно было
Медведев еще шлем взял
+16
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+16
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sievra
Ответ den70
Какими результатами? Кубок Дэвиса каждый год кто то выигрывает.
ATP Cup, Кубок Федерации тогда выиграли. На олимпиаде в миксте российский финал был. Так что в командах действительно взяли почти всё, что только можно было
+25
0
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ChipsRobber
Боялись, если в Россию отдадут, обратно его уже не поручат.
+4
-12
-8
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den70
Комментарий скрыт
+1
-27
-26
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