Сборной России не отдали трофей за победу в Кубке Дэвиса-2021

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, что сборная России не получила трофей за победу в Кубке Дэвиса в 2021 году.

«В последний раз нам не отдали кубок. Да, мы его выиграли, победив в финале Хорватию, но в силу определенных причин трофей не стали передавать России. Впрочем, это второстепенно, главное, что есть титул.

В целом 2021 год для российского тенниса выдался сверхуспешным. Мы тогда выиграли практически все! Ни одна страна не может похвастаться подобными результатами», – цитирует Тарпищева «Столица С».

Отметим, что сборная России третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса в составе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, Асланом Карацевым, Кареном Хачановым и Евгением Донским.

Рублев и Медведев порезвились с шампанским прямо на корте – Андрей всех облил, Даня еле открыл. И сразу отнесли Кубок Дэвиса мамам 😍

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