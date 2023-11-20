Горан Иванишевич: «Если Рафа действительно возвращается, то для меня это лучшие новости. Обожаю Рафу»

Горан Иванишевич рассказал, чего ждет от возвращения Рафаэля Надаля.

«Если Рафа действительно возвращается, то для меня это лучшие новости. Обожаю Рафу. Будет интересно – Рафа не попадет в посев, в первом круге может попасть кому угодно.

Для тенниса это здорово. Рафа вернется, только если готов на 100%. И когда Рафа готов, его левой руке еще есть что сказать», – сказал тренер Новака Джоковича.

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