Горан Иванишевич: «Если Рафа действительно возвращается, то для меня это лучшие новости. Обожаю Рафу»

Теги Рафаэль Надаль ATP Горан Иванишевич Теннис

Горан Иванишевич рассказал, чего ждет от возвращения Рафаэля Надаля.

«Если Рафа действительно возвращается, то для меня это лучшие новости. Обожаю Рафу. Будет интересно – Рафа не попадет в посев, в первом круге может попасть кому угодно.

Для тенниса это здорово. Рафа вернется, только если готов на 100%. И когда Рафа готов, его левой руке еще есть что сказать», – сказал тренер Новака Джоковича.

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4 комментария

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westberlin
Горан Иванишевич, молодец! Знает как мотивировать Новака)) Рафе здоровья- Новаку побед!
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DakaR
Рафа и Роджер даже не поздравили Новака, все как и обычно от них...
Видимо, они даже не заметили, что Ноле побил все важные рекорды в их любимом теннисе и его уже не догнать!!!
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Iva_Nova
Неплохо сказано :)
+1
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