Надаль продолжает подготовку к новому сезону. Он тренируется в своей академии на Мальорке

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль продолжает готовится к сезону-2024. Он занимается в своей академии на Мальорке.

Надаль не играет с января из-за травмы бедра. Он перенес операцию, а перед «Ролан Гаррос» сказал, что следующий сезон, скорее всего, станет для него последним в туре.

Надаль планирует полететь в Австралию на последней неделе декабря и сыграть на турнирах до Australian Open (Cadena SER)

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1 комментарий

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Евгений Шамрин
Видишь здорового Рафу, и глаз радуется
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