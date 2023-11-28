Гендиректор турнира в Петербурге об участии Медведева: «У него был интенсивный график в конце сезона. Он сейчас в отпуске»
Гендиректор командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев рассказал о переговорах с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым по поводу участия в соревнованиях, которые пройдут 1-3 декабря.
«Лично общался с Даниилом, возможный приезд сюда стоял на повестке дня, но с учетом его интенсивного графика это было невозможно. В конце сезона он сыграл больше всех турниров, почти везде доходил до финалов, полуфиналов. После такой нагрузки необходим отдых – он сейчас в отпуске.
Андрею Рублеву мы всегда рады, он много раз у нас выступал. Он у нас в шорт-листе», – цитирует Медведева GoTennis.ru.
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