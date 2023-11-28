Гендиректор турнира в Петербурге об участии Медведева: «У него был интенсивный график в конце сезона. Он сейчас в отпуске»

Теги ATP Александр Медведев Даниил Медведев Теннис

Гендиректор командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев рассказал о переговорах с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым по поводу участия в соревнованиях, которые пройдут 1-3 декабря.

«Лично общался с Даниилом, возможный приезд сюда стоял на повестке дня, но с учетом его интенсивного графика это было невозможно. В конце сезона он сыграл больше всех турниров, почти везде доходил до финалов, полуфиналов. После такой нагрузки необходим отдых – он сейчас в отпуске.

Андрею Рублеву мы всегда рады, он много раз у нас выступал. Он у нас в шорт-листе», – цитирует Медведева GoTennis.ru.

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8 комментариев

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AFP1
Ответ Дима Миронов
да, ладно Медведев не такой патриот,как Джокович 😁
причем тут патриот или нет.. Это обыкновенная выставка.. все теннисисты отдыхают, кому нужны деньги едет вот и все
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kyckoba
Они серьезно думали, что кто-то из наших топов туда поедет? Их только до Уимблдона допустили, зачем им лишний раз рисковать карьерой ради участия в средненьком турнире?
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afry
Ответ Дима Миронов
Я просто отметил,что была бы у Джоковича такая же ситуация он бы поехал
Во-первых, Джокович никогда не был в такой ситуации. Не надо ни за кого ничего додумывать.
Во-вторых, никто не обязан быть как Джокович, или как кто-то ещё. Каждый уникален.
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В лучшие времена Данном бы приехал, но счас не лучшие времена...
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kyckoba
Ответ sined2000
И в чем риск?
Вы серьезно? Почитайте кейс Кудерметовой. Если вкратце - они работают и зарабатывают за пределами страны, ведущей в***у, зачем им ради смешных очков и денег по сравнению с остальными очками и заработками, так пачкать свою репутацию? Они только в этом году были допущены до Уимблдона, куда их не допускали только по причине паспорта, зачем провоцировать обвинения и разбирательства поездкой в Россию и участием в турнире, проводящемся на деньги страны-агрессора?
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