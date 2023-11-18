Медведев об отпуске: «Поедем с женой на острова. Для меня это идеально после напряженного сезона»

Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как проведет межсезонье.

«Каждый год по-разному. В отличие от других игроков, я давно не был в отпуске. Один раз я играл в Кубке Дэвиса. В прошлом году у нас родился ребенок, так что я сразу вернулся к своим обязанностям.

В этом году поедем с женой на острова. Впервые за четыре-пять лет. Она это не очень любит, потому что там нечего делать. Но для меня это идеально после напряженного сезона. Мне это нравится (улыбается).

Я, наверное, сыграю только на Australian Open, не буду играть предсезонные турниры. Постараюсь побольше времени провести в отпуске, посмотрим, как это сработает».

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