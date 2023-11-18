Медведев об отпуске: «Поедем с женой на острова. Для меня это идеально после напряженного сезона»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как проведет межсезонье.

«Каждый год по-разному. В отличие от других игроков, я давно не был в отпуске. Один раз я играл в Кубке Дэвиса. В прошлом году у нас родился ребенок, так что я сразу вернулся к своим обязанностям.

В этом году поедем с женой на острова. Впервые за четыре-пять лет. Она это не очень любит, потому что там нечего делать. Но для меня это идеально после напряженного сезона. Мне это нравится (улыбается).

Я, наверное, сыграю только на Australian Open, не буду играть предсезонные турниры. Постараюсь побольше времени провести в отпуске, посмотрим, как это сработает».

Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей
Интересно про Австралию. Видимо, настолько устал, что сейчас ехать в Аделаиду не хочется, хотя думаю, что передумает

А так отличный сезон Дани. По тому, как он прибавил в этом сезоне именно в игре, есть уверенность, что следующий будет еще лучше
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Миронов
вроде заявлен же В ОАЭ на вытовычные?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Тимофеев
"Я, наверное, сыграю только на Australian Open, не буду играть предсезонные турниры."

Правильно! Не мальчик уже. Силы надо грамотно раскладывать по сезону. И базу хорошую заложить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SlavaZelenograd
Имеет право, денежку то заработал 👈😀💵
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
costa0545
Ну что пускай попробует, посмотрим как получится играть, на австралии с ходу, почему нет)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimkovski86@mail.ru
Карась до Карпа не дорос… Старик заберёт итоговый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наташа Уханова
Ответ Мистер Кафель
Не наберет быстро форму, его там зацепят условные Дмитровы- Корды в 4м круге. Андрей Дзюба будет снова орать, что был супертопом, но снова провал. Антон, поймите, Медведев крутой в грядке с Рублем, Циципас, как нормальные игры, то сразу 1-6 от Синнера. Я реально думаю, что то там нереальное было у Алькараса на Америке. Медведева скоро Бен Шелтон рвать будет в Америке).
А ничего что до этого Медведев до этого 6 раз выиграл у Синнера, сейчас он явно на спаде. А когда был на пике он в этом году выигрывал у топов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий