Кубок Билли Джин Кинг-2024. Квалификация. Швейцария сыграет с Польшей, США – с Бельгией, Чехия получила wild card на групповой этап
Прошла жеребьевка квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2024.
Во встречах, которые пройдут 12-13 апреля, определятся участницы группового этапа.
Проходить отбор не придется чемпионке этого года Канаде и финалистке Италии, а также хозяйке финального турнира Испании и Чехии, получившей wild card.
- Австралия – Мексика;
- Швейцария – Польша;
- Франция – Великобритания;
- США – Бельгия;
- Казахстан – Япония;
- Германия – Бразилия;
- Словакия – Словения;
- Румыния – Украина.
Финальный турнир в следующем году снова пройдет в Севилье.
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