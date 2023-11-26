Кубок Билли Джин Кинг-2024. Квалификация. Швейцария сыграет с Польшей, США – с Бельгией, Чехия получила wild card на групповой этап

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Прошла жеребьевка квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2024.

Во встречах, которые пройдут 12-13 апреля, определятся участницы группового этапа.

Проходить отбор не придется чемпионке этого года Канаде и финалистке Италии, а также хозяйке финального турнира Испании и Чехии, получившей wild card.

  • Австралия – Мексика;
  • Швейцария – Польша;
  • Франция – Великобритания;
  • США – Бельгия;
  • Казахстан – Япония;
  • Германия – Бразилия;
  • Словакия – Словения;
  • Румыния – Украина.

Финальный турнир в следующем году снова пройдет в Севилье.

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