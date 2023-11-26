Кубок Дэвиса-2024. Квалификация. Сербия сыграет со Словакией, Германия – с Венгрией, Великобритания и Испания получили wild card на групповой этап
Прошла жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2024.
По итогам встреч, которые пройдут на первой неделе феврале, определятся участники групповой части финального турнира.
Великобритания и Испания получили wild card, им не придется играть отборочный этап.
Получились следующие пары:
- Канада – Южная Корея;
- Сербия – Словакия;
- Хорватия – Бельгия;
- Германия – Венгрия;
- Нидерланды – Швейцария;
- Чехия – Израиль;
- США – Украина;
- Финляндия – Португалия;
- Франция – Тайвань;
- Казахстан – Аргентина;
- Швеция – Бразилия;
- Чили – Перу.
Кроме того, стало известно, что плей-офф в следующем году снова пройдет в Малаге.
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