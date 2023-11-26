Кубок Дэвиса-2024. Квалификация. Сербия сыграет со Словакией, Германия – с Венгрией, Великобритания и Испания получили wild card на групповой этап

Теги Кубок Дэвиса ATP ITF Теннис

Прошла жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2024.

По итогам встреч, которые пройдут на первой неделе феврале, определятся участники групповой части финального турнира.

Великобритания и Испания получили wild card, им не придется играть отборочный этап.

Получились следующие пары:

  • Канада – Южная Корея;
  • Сербия – Словакия;
  • Хорватия – Бельгия;
  • Германия – Венгрия;
  • Нидерланды – Швейцария;
  • Чехия – Израиль;
  • США – Украина;
  • Финляндия – Португалия;
  • Франция – Тайвань;
  • Казахстан – Аргентина;
  • Швеция – Бразилия;
  • Чили – Перу.

Кроме того, стало известно, что плей-офф в следующем году снова пройдет в Малаге.

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8 комментариев

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dedpihto59
Это за что англичанам и испанцам такие привилегии?
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Йенс Мустерманн
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Будет смешно, если сербы не пройдут словаков, а акробат пролетит как фанера над Парижем в Париже ))
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Виктор Морев
Ответ dedpihto59
Это за что англичанам и испанцам такие привилегии?
вроде как из-за того, что англосаксы изобрели Теннис, а Испанцы по пути к Титулам на турнирах Большого Шлема выигрывали и у Сампраса, и у Федерера, и даже у Легенды Джоковича.
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Виктор Морев
Ответ dedpihto59
Это за что англичанам и испанцам такие привилегии?
кстати, Русские по пути к Титулам на турнирах Большого Шлема так же Побеждали и Сампраса, и Федерера, и Легендарного Джоковича. но Мы не изобретали Теннис, но зато Русские (уроженцы РСФСР.) Вошли в Космос Первыми. и Открыли Эру Космоса для Всего Человечества, для Всей Человеческой Цивилизации. Граждане из Страны со Столицей в Москве.
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Виктор Морев
Ответ Nottingham Forest
так сборная США участвует же
вот назови мне представителей из USA которые по пути к Титулам на турнирах Большого Шлема. и на Итоговом турнире ATP. выигрывали у Большой Тройки ( Джокович. Надаль. Федерер.) например, Российские Теннисисты Побеждали по пути к Титулам на турнирах Большого Шлема и Итоговом турнире ATP. Джоковича - AO 2005. US Open 2021. Итоговый 2020. ; Надаля - Итоговый 2009. Итоговый 2020. ; Федерера - AO 2005. Итоговый 2009. ; итого (7) семь раз на самых главных турнирах.
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