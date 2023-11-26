Кубок Дэвиса-2024. Квалификация. Сербия сыграет со Словакией, Германия – с Венгрией, Великобритания и Испания получили wild card на групповой этап

Прошла жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2024.

По итогам встреч, которые пройдут на первой неделе феврале, определятся участники групповой части финального турнира.

Великобритания и Испания получили wild card, им не придется играть отборочный этап.

Получились следующие пары:

Канада – Южная Корея;

Сербия – Словакия;

Хорватия – Бельгия;

Германия – Венгрия;

Нидерланды – Швейцария;

Чехия – Израиль;

США – Украина;

Финляндия – Португалия;

Франция – Тайвань;

Казахстан – Аргентина;

Швеция – Бразилия;

Чили – Перу.

Кроме того, стало известно, что плей-офф в следующем году снова пройдет в Малаге.

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