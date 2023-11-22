Виртанен о выходе Финляндии в полуфинал Кубка Дэвиса: «Мне так нравится играть за свою страну. В Малаге мы чувствуем себя как дома»

Теги Кубок Дэвиса ATP Отто Виртанен Теннис

Отто Виртанен прокомментировал выход Финляндии в полуфинал Кубка Дэвиса.

Финны обыграли прошлогоднего чемпиона Канаду и впервые в истории вышли в 1/2. Виртанен принес сборной два очка.

«Мы не в Финляндии, но чувствуем себя как дома. Мне нравится давление, которое я испытываю, играя перед этими болельщиками. С каждым разом оно заставляет меня играть все лучше и лучше. Мне так нравится играть за свою страну. Сегодня поддержка была потрясающей».

Отметим, что Финляндия стала первой с 2007 года скандинавской страной, вышедшей в полуфинал Кубка Дэвиса. 16 лет на этой стадии играла Швеция.

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