Сегодня 80-летие Билли Джин Кинг

Сегодня 80 лет исполняется Билли Джин Кинг.

На ее счету 39 титулов «Большого шлема» в разных разрядах: 12 одиночных, 16 парных и 11 в миксте. Чемпионка первого в истории итогового турнира WTA. Семикратная обладательница Кубка Федерации (сейчас турнир носит ее имя).

Одна из основательниц WTA и участница знаменитой Битвы полов-1973. Сообщалось, что на матче Кинг и Бобби Риггса собралось 30 492 человека, еще 90 миллионов посмотрели матч по телевидению.

Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом. В 2017 году вышел художественный фильм «Битва полов», в котором Кинг сыграла Эмма Стоун.

50 лет назад прошла «Битва полов» между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом

Билли Джин Кинг за доллар основала WTA, обыграла мужчину и стала героиней ЛГБТ. За это Кубок Федерации назвали ее именем

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