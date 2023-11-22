Сегодня 80-летие Билли Джин Кинг

Теги Кубок Билли Джин Кинг WTA Билли Джин Кинг Бобби Риггс Эмма Стоун Теннис

Сегодня 80 лет исполняется Билли Джин Кинг.

На ее счету 39 титулов «Большого шлема» в разных разрядах: 12 одиночных, 16 парных и 11 в миксте. Чемпионка первого в истории итогового турнира WTA. Семикратная обладательница Кубка Федерации (сейчас турнир носит ее имя).

Одна из основательниц WTA и участница знаменитой Битвы полов-1973. Сообщалось, что на матче Кинг и Бобби Риггса собралось 30 492 человека, еще 90 миллионов посмотрели матч по телевидению.

Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом. В 2017 году вышел художественный фильм «Битва полов», в котором Кинг сыграла Эмма Стоун.

50 лет назад прошла «Битва полов» между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом

Билли Джин Кинг за доллар основала WTA, обыграла мужчину и стала героиней ЛГБТ. За это Кубок Федерации назвали ее именем

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