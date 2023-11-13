Джокович первым в истории проведет 400 недель на первой строчке рейтинга
24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович проводит 399-ю неделю в качестве лидера рейтинга ATP.
Он продолжает обновлять собственный рекорд по суммарному времени на первой позиции.
Накануне серб гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона. Это значит, что он останется №1 как минимум до конца января.
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Без заморозки Медведев стал бы первым сразу после победного ЮСО, недели Алькараса до Уима скорее везение, это да.
Перед снятием очков за Уим Джокович уже был третьим, так что не совсем в них дело, а недопуск россиян и снятие остатков травяных игроков сделали его ангажированным, как и слабейшим ТБШ в 21-м веке, так что более чем справедливо.
В 2021-м недопусков не было, сам не захотел ехать, в последующие сезоны так же бы пропустил минимум половину (как этим летом).
2. Медведев стал бы первым после юсо при Единственно возможном условии(об этом и весь смысл)- олимпиады в 21году, а не 20, как должно было быть.
Олимпиада в 21м смазала абсолютно всё - Джокович словил дизморал от поражений на ои (всегда тяжело переживал поражения за страну на ои), пропустил 2 мастерса перед юсо(-2000т очков, где медведев набрал кажется 1360, смазалась подготовка к американской серии), на юсо приехал практически без подготовки, уступал первый сет всем подряд, в финале проиграл в первую очередь из-за ои, во вторую из-за неравномерной сетки, один шлем медведева подтверждает, что это было удачное стечение многих обстоятельств.
Не допуск игроков, которые по игре на траве в топ10 не входят - сделал его слабейшим в 21 веке - остальное бессмысленно комментировать.