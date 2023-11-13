Джокович первым в истории проведет 400 недель на первой строчке рейтинга

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович проводит 399-ю неделю в качестве лидера рейтинга ATP.

Он продолжает обновлять собственный рекорд по суммарному времени на первой позиции.

Накануне серб гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона. Это значит, что он останется №1 как минимум до конца января.

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