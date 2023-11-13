Джокович первым в истории проведет 400 недель на первой строчке рейтинга

Теги Новак Джокович рейтинги ATP рекорды GOAT Теннис

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович проводит 399-ю неделю в качестве лидера рейтинга ATP.

Он продолжает обновлять собственный рекорд по суммарному времени на первой позиции.

Накануне серб гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона. Это значит, что он останется №1 как минимум до конца января.

Джокович уничтожил две ракетки, но обыграл Руне. И побьет два безумных рекорда

Джокович решил побить все рекорды 4 года назад – и наконец побил. Его отец давно говорил, что так он выполняет «желание Бога»

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Охренеть, это почти 8 лет!
+13
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dedpihto59
Величайший💪‼️
+11
-1
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Евгений Фабиянчук
да, безумные числа. но абсолютно заслуженные. тем забавнее ретроспективно читать простыни всяких федерерок, писавших, что никто никогда не достигнет показателей их Роджера🤣🤣🤣
+12
-5
+7
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keteV
Ответ Ебздрогыч
Охренеть, это почти 8 лет!
Мы знаем где Джокович был 8 лет)
+7
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Daaannn1k
Джокович стал профессионалом в 2003-м. 400 недель это почти 8 лет. То есть, 40% времени он был первым! И это в эпоху противостояния с Федерером и Надалем!
+6
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Nikolay Stavrogin
Если учесть 20+ недель, замороженных в 2020, 16 недель Медведева и 36 Алькараса, которых не было бы , если не не допуск к двум шлемам (ао22 и юсо22) и не начисление 2000 очков за Уимблдон 22, не допуск на мастерсы 2021-23г, то цифра была бы ещё внушительнее, а в следующем году Джок бы мог замахнуться на 500 недель.
+9
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Ночная Фурия
Мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена! (с)
+6
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Czarn
Просто лучший! Просто великий! Просто Новак Джокович!
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Генадий Адамов
Посмотрел ещё раз финал 2012 го года шести часовой, когда он перемалывал Надаля, сродни роману Как закалялась сталь, ну Железный, Великий, Умный, Непобедимый, Верующий, как он просил Бога помочь в этом эпичном противостоянии и всё сложилось. Вива чемпиону, преклоняюсь перед ним и горжусь нашим Даниилом, что смог у него пять раз выиграть да ещё и в таком многозначащим для Новака ЮС Опен, много сейчас звёздочек на небосклоне, но самая Яркая одна-это Джокович на Века!!!!
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Omniscius
Ответ Пятая гайка Леброна
Федерер знатно себе нашакалил статистику в нулевые во времена мёртвого тура. А когда возмужал и окреп Джокович, то у Роже случилось 0 побед на ТБШ за 4.5 года (с Уима-12 до АО-17), упс...
Как будто последние несколько сезонов тур не мертвый, точно так же старики сошли, молодежь зеленая, а те, кто в нужном возрасте, ни о чем.
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Пятая гайка Леброна
Ответ Евгений Фабиянчук
да, безумные числа. но абсолютно заслуженные. тем забавнее ретроспективно читать простыни всяких федерерок, писавших, что никто никогда не достигнет показателей их Роджера🤣🤣🤣
Федерер знатно себе нашакалил статистику в нулевые во времена мёртвого тура. А когда возмужал и окреп Джокович, то у Роже случилось 0 побед на ТБШ за 4.5 года (с Уима-12 до АО-17), упс...
+5
-4
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pupoB
Ответ Пятая гайка Леброна
Федерер знатно себе нашакалил статистику в нулевые во времена мёртвого тура. А когда возмужал и окреп Джокович, то у Роже случилось 0 побед на ТБШ за 4.5 года (с Уима-12 до АО-17), упс...
Уровень тура в котором сейчас играет серб ещё более низок и позорен ,чем был тогда
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Оскар Муравьёв
Первый и последний
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Stas Salesov
Ну на своем зелье да в постбиг эпоху в туре еще и до 450 дойдет играючи, вот радость таборским будет) Но коллапсник почему-то именно Роджер
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Omniscius
Ответ Nikolay Stavrogin
Если учесть 20+ недель, замороженных в 2020, 16 недель Медведева и 36 Алькараса, которых не было бы , если не не допуск к двум шлемам (ао22 и юсо22) и не начисление 2000 очков за Уимблдон 22, не допуск на мастерсы 2021-23г, то цифра была бы ещё внушительнее, а в следующем году Джок бы мог замахнуться на 500 недель.
Перед карантином Тим был на ходу и даже после возобновления оказался в двух турнирах от первой строчки, так что не факт.

Без заморозки Медведев стал бы первым сразу после победного ЮСО, недели Алькараса до Уима скорее везение, это да.

Перед снятием очков за Уим Джокович уже был третьим, так что не совсем в них дело, а недопуск россиян и снятие остатков травяных игроков сделали его ангажированным, как и слабейшим ТБШ в 21-м веке, так что более чем справедливо.

В 2021-м недопусков не было, сам не захотел ехать, в последующие сезоны так же бы пропустил минимум половину (как этим летом).
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Nikolay Stavrogin
Ответ Omniscius
Перед карантином Тим был на ходу и даже после возобновления оказался в двух турнирах от первой строчки, так что не факт. Без заморозки Медведев стал бы первым сразу после победного ЮСО, недели Алькараса до Уима скорее везение, это да. Перед снятием очков за Уим Джокович уже был третьим, так что не совсем в них дело, а недопуск россиян и снятие остатков травяных игроков сделали его ангажированным, как и слабейшим ТБШ в 21-м веке, так что более чем справедливо. В 2021-м недопусков не было, сам не захотел ехать, в последующие сезоны так же бы пропустил минимум половину (как этим летом).
1. Тим гораздо слабее Джоковича играл на мастерсах, при равном участии на турнирах без шансов.
2. Медведев стал бы первым после юсо при Единственно возможном условии(об этом и весь смысл)- олимпиады в 21году, а не 20, как должно было быть.
Олимпиада в 21м смазала абсолютно всё - Джокович словил дизморал от поражений на ои (всегда тяжело переживал поражения за страну на ои), пропустил 2 мастерса перед юсо(-2000т очков, где медведев набрал кажется 1360, смазалась подготовка к американской серии), на юсо приехал практически без подготовки, уступал первый сет всем подряд, в финале проиграл в первую очередь из-за ои, во вторую из-за неравномерной сетки, один шлем медведева подтверждает, что это было удачное стечение многих обстоятельств.

Не допуск игроков, которые по игре на траве в топ10 не входят - сделал его слабейшим в 21 веке - остальное бессмысленно комментировать.
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