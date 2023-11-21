Лехечка о Кубке Дэвиса: «Мой старт в сборной был непростым. Нужно было через это пройти, чтобы научиться, привыкнуть к давлению, к формату»

Иржи Лехечка поделился настроем на плей-офф Кубка Дэвиса в Малаге.

«Мы очень молоды, поэтому очень голодны до побед. Для всех нас Кубок Дэвиса в приоритете. Мы стараемся как можно больше играть, чтобы хорошо подготовиться. У нас получилось в Валенсии. Мы хорошо сыграли. И, конечно, мы все очень рады быть здесь.

Мой старт в сборной был непростым, потому что, безусловно, я был очень молод. Капитан дал мне шанс, когда мне было всего 17 лет, я этому очень рад и очень за это благодарен.

Мои первые несколько матчей были очень тяжелыми. Я все время играл против более сильных игроков с более высоким рейтингом. Мне нужно было через это пройти, чтобы научиться, привыкнуть к давлению, привыкнуть к формату соревнований.

Когда мы начали играть с командами, где рейтинг соперников был не намного выше нашего, я почувствовал себя комфортнее. Я почувствовал уверенность в своей игре и зарядился уверенностью на весь оставшийся год. Мы все показали в Валенсии, что умеем играть. Если каждый из нас сможет внести вклад в командный успех, то мы добьемся высоких результатов».

Лехечка проиграл первые три одиночных матча в Кубке Дэвиса, но сейчас у него семь побед подряд, причем шесть из них – в двух сетах.

В четвертьфинале Чехия поборется с Австралией.

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