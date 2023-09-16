Лехечка о 7-матчевой победной серии в Кубке Дэвиса: «Поначалу я все время был в роли аутсайдера, много проигрывал. Теперь статистика радует»

Теги Кубок Дэвиса ATP Иржи Лехечка Теннис

Иржи Лехечка прокомментировал победную серию в Кубке Дэвиса.

Чех выиграл семь одиночных матчей подряд.

«Хорошее число. Мои первые матчи в Кубке Дэвиса были непростыми. Я все время был в роли аутсайдера, много проигрывал. Теперь меня радует эта статистика... Постараюсь как можно дольше продолжать эту серию».

Сегодня Лехечка обыграл на групповом этапе Ласло Дьере – 7:6(7), 7:5.

Чехия вышла в плей-офф с первого места в группе C.

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