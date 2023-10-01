Лехечка поддержал претензии к мячам в туре: «Нужно хотя бы задумываться о скорости покрытия и подбирать подходящие»

Иржи Лехечка раскритиковал подход турниров к выбору мячей.

Ранее Тэйлор Фриц и Зизу Бергс пожаловались, что получили травмы запястья из-за того, что на разных турнирах играют разными мячами.

«На мой взгляд, нужно хотя бы задумываться, насколько быстрым будет покрытие, и подбирать подходящий мяч. А не играть на медленном харде мячами, которые уже через пару геймов будут никакими...» – написал Лехечка.

В комментариях чеха спросили, в этом ли причина его сегодняшнего поражения от Хамада Медьедовича в Астане.

«Совсем нет, соперник сегодня играл великолепно и заслужил победу. Речь о проблеме в туре в целом», – объяснил Лехечка.

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