Лехечка поддержал претензии к мячам в туре: «Нужно хотя бы задумываться о скорости покрытия и подбирать подходящие»

Теги ATP Тэйлор Фриц Иржи Лехечка Теннис

Иржи Лехечка раскритиковал подход турниров к выбору мячей.

Ранее Тэйлор Фриц и Зизу Бергс пожаловались, что получили травмы запястья из-за того, что на разных турнирах играют разными мячами.

«На мой взгляд, нужно хотя бы задумываться, насколько быстрым будет покрытие, и подбирать подходящий мяч. А не играть на медленном харде мячами, которые уже через пару геймов будут никакими...» – написал Лехечка.

В комментариях чеха спросили, в этом ли причина его сегодняшнего поражения от Хамада Медьедовича в Астане.

«Совсем нет, соперник сегодня играл великолепно и заслужил победу. Речь о проблеме в туре в целом», – объяснил Лехечка.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий