Лехечка поддержал претензии к мячам в туре: «Нужно хотя бы задумываться о скорости покрытия и подбирать подходящие»
Иржи Лехечка раскритиковал подход турниров к выбору мячей.
Ранее Тэйлор Фриц и Зизу Бергс пожаловались, что получили травмы запястья из-за того, что на разных турнирах играют разными мячами.
«На мой взгляд, нужно хотя бы задумываться, насколько быстрым будет покрытие, и подбирать подходящий мяч. А не играть на медленном харде мячами, которые уже через пару геймов будут никакими...» – написал Лехечка.
В комментариях чеха спросили, в этом ли причина его сегодняшнего поражения от Хамада Медьедовича в Астане.
«Совсем нет, соперник сегодня играл великолепно и заслужил победу. Речь о проблеме в туре в целом», – объяснил Лехечка.
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