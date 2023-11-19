Джокович девятый раз вышел в финал итогового турнира. Больше только у Федерера

Первая ракетка мира в полуфинале итогового турнира разгромил второго номера рейтинга – 6:3, 6:2.

Джокович девятый раз вышел в финал итогового. Он сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом. Впереди только Роджер Федерер – 10.

На счету Джоковича шесть титулов.

В финале серб поборется с , которому уступил на групповом этапе.