Джокович девятый раз вышел в финал итогового турнира. Больше только у Федерера
Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале итогового турнира ATP разгромил второго номера рейтинга Карлоса Алькараса – 6:3, 6:2.
Джокович девятый раз вышел в финал итогового. Он сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом. Впереди только Роджер Федерер – 10.
На счету Джоковича шесть титулов.
В финале серб поборется с Янником Синнером, которому уступил на групповом этапе.
Что же ты творишь?) Каак?) В индивидуальном спорте...
Безумие
Величайший спортсмен в истории, без сомнений уже
Как говорится, клиент подъехал, всего лишь за 1,5 часа, мои поздравления Новаку, вперёд за титулом💪
P.S. Финал в 20:00 по Москве.
Каааак он это делает????)))))
Ждём финал!:)
Ну не на халяву же Руняшке проходить с подаренной победой?
Если завтра выиграет, то превзойдет ещё один рекорд великого Роджера. Идемо!
но на его беду соперник у него сегодня был Величайший и Непобедимый!
Сложно представить такое от джокера
Вот Великий Атэц, снялся с финала Итогового-2014. Но у него всё равно 10 финалов.
А вот у Новака из-за того снятия, при 6ти титулах побед в финалах 5.
И ещё говорят, что статистика объективна
))))
Он наверное был счастлив,переборов испанского уникума.
Две ракетки были сломаны в предыдущих боях,но оставались в бою те же две.
Его слепили софиты.
Софиты не просто слепили серба,они говорили ему: мы завтра тебя проверим ещё раз.И не два.
Серб устало улыбнулся.
Он знал,что он в уже финале.
А как там дальше,то всё увидят софиты.
И болельщики Джоковича,которые как мне верится -верят.
Бэсамэ, Baнюшка, бэсамэ
пхх))))
Впрочем, мы сейчас касаемся категорий философских, а они обширны)
Лаку ноћ!
Просто сербу повезло быть здоровым.