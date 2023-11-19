Джокович девятый раз вышел в финал итогового турнира. Больше только у Федерера

Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP ATP Finals Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале итогового турнира ATP разгромил второго номера рейтинга Карлоса Алькараса – 6:3, 6:2.

Джокович девятый раз вышел в финал итогового. Он сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом. Впереди только Роджер Федерер – 10. 

На счету Джоковича шесть титулов. 

В финале серб поборется с Янником Синнером, которому уступил на групповом этапе. 

63 комментария

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Nikolay Stavrogin
Новак, ты решил из 20 летних в 36 тоже потерянное поколение сделать?))
Что же ты творишь?) Каак?) В индивидуальном спорте...
Безумие
Величайший спортсмен в истории, без сомнений уже
+45
-5
+40
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knzhnmdscj
«Деда» вновь отправляли на пенсию всю неделю, «дед» вновь вышел в финал)))
+36
-5
+31
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bars1998
Как бы финал не сложился просто все болелы тенниса должны радоваться и наслаждаться тем что Серб продолжает играть в 36 лет и как играть!!!! Живая легенда человек эпоха этого вида спорта!!!!
+24
-5
+19
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modelist
Алькатрас сам виноват, не надо было ему Джоковича в финале Уимблдона выигрывать, теперь Джокович ему этого никогда не простит, теперь он каждый матч против него сверхмотивирован😁
Как говорится, клиент подъехал, всего лишь за 1,5 часа, мои поздравления Новаку, вперёд за титулом💪
+15
-3
+12
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Кавабунга Шреддоголовый
Папа уже здесь, щеглы. Он просто настраивал свои двигатели, чтобы к решающим матчам улететь на них в космос. Карлос это на себе испытал
+15
-3
+12
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Тёма Тёма
Батя в здании! 💪
+12
-1
+11
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Alex_V_G
Карлос магию и укороченные потерял. Но Новак показал невероятный уровень.
+11
-1
+10
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Aibek Mak
Розыгрыш при счете 2-4 брейк пойнт посмотрите кто не видел матч;;; это было эпично. Если у него пойдет игра как сегодня думаю Синнера должен закрывать в двух партиях. Великий Новак
+12
-2
+10
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Вегетарианец_
Из 8 финалов Итогового турнира Новак выиграл 6, шикарная статистика, надеюсь, завтра будет 7-й рекордный титул!
P.S. Финал в 20:00 по Москве.
+11
-2
+9
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knzhnmdscj
Ответ modelist
Алькатрас сам виноват, не надо было ему Джоковича в финале Уимблдона выигрывать, теперь Джокович ему этого никогда не простит, теперь он каждый матч против него сверхмотивирован😁 Как говорится, клиент подъехал, всего лишь за 1,5 часа, мои поздравления Новаку, вперёд за титулом💪
Мне кажется с Медведевым также у Джока) Каждый раз до последнего борется, вспомнить хотя бы прошлогодний итоговый. Их матч ничего не решал, но Джок три часа носился из принципа ))
+9
-1
+8
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Oleg Shalyshkin
Кааак???!!!!!!
Каааак он это делает????)))))
+9
-1
+8
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Iva_Nova
Новак был великолепен сегодня!
Ждём финал!:)
+10
-2
+8
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Генадий Адамов
Ответ modelist
Алькатрас сам виноват, не надо было ему Джоковича в финале Уимблдона выигрывать, теперь Джокович ему этого никогда не простит, теперь он каждый матч против него сверхмотивирован😁 Как говорится, клиент подъехал, всего лишь за 1,5 часа, мои поздравления Новаку, вперёд за титулом💪
Да жаль, что и наш Даня теперь не может справиться с Ноле, тоже карма за ЮСО
+8
-1
+7
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Мистер40-15
Ответ Иван Дичковский
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Если уж действительно объективно - то заслужил, тут вопросов нет, 2 победы в группе. У Руняшки по сути ни одной (не считать же подарок Ципы снятием ), и Ципа/Хуркач с 0 побед. Так что вполне честный проход серба.
Ну не на халяву же Руняшке проходить с подаренной победой?
+7
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Oleg Shalyshkin
Возьмёт седьмой!!!
+8
-1
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AminO2
Гениальный серб показательно отшлепал дерзкого арапчонка, осмелившегося надерзить великому, во время поездки Императора в свои британские колонии.
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Macren
На самом деле поражение от Синнера встряхнуло Новака и пошло ему на пользу. Исчезла вальяжность. С Хубе был уже максимально собран. А сегодня вовсе бистмод включил, нереальный матч выдал
Если завтра выиграет, то превзойдет ещё один рекорд великого Роджера. Идемо!
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Ан Кот
даже мне Карасика было жалко- временами отменно играл
но на его беду соперник у него сегодня был Величайший и Непобедимый!
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Lanapiano
Красавец! Лучший!! Как же хорошо быть болельщицей Новака)
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Наташа Уханова
Новак был великолепен !
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Кагов
Джокович намбеван форевэ!
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gornkb
Вот что значит ВЕЛИКИЙ спортсмен. Всегда заряжен на борьбу и победу. Огромное уважение таким. Не то, что Медведь, за которого и "болеть"-то не хочется, не уважвет ни себя, ни своих болельщиков
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bubareska
Не знаю, что сказать. Император был невероятен, а Карлос, на мой взгляд, был далек от своего уровня😐
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Генадий Адамов
Великий Ужасный Император -Ноле и никто близко более!!!!!!
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AminO2
Ответ Иван Дичковский
Карлос ответил сербу за чудовищно несправедливый отскок против Роджера в 2019 году и за самый халявный шлем в карьере серба Уимблдон 2022 когда по необъективным причиным не были допущены как минимум 3 сильных конкурента, да и Берретини, Чилич, Баутиста-Агут снялись в ситуации когда вполне играть могли. Хоть какая-то справедливость в этом мире есть.
Вы что, хотите сказать, что Джоковичу на 40-15 надо было бить в сетку во имя справедливости, а в ’22 играть против десятерых подряд))? Чтобы взять подачу Роджера на матчбол с 40-15 на траве – надо быть гением. Которым серб и является.
+4
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Генадий Адамов
Всё таки рановато Карлосом звать, Карлитос в самый раз да и не карась, а карасик
+4
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Генадий Адамов
Крушит рекорды Император, их сразу и неперечесть, как хорошо что вот такие Уникумы в АТП туре есть
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Валерий Козлов
Ну что за лев 🦁 ,этот 🐅 тигр!?
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Александр Аствацатуров
страшного домой отправили, надоел людей пугать. Спасибо Новаку
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Alex_V_G
Ответ Aibek Mak
Розыгрыш при счете 2-4 брейк пойнт посмотрите кто не видел матч;;; это было эпично. Если у него пойдет игра как сегодня думаю Синнера должен закрывать в двух партиях. Великий Новак
Очень крутой и важный гейм был
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ "Рот-Вайсс"
Зачем Медведеву такие болелы нужны? Да и Джоку гореглоры не нужны.
Вчера он не играл , а отбывал номер
Сложно представить такое от джокера
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bars1998
Ответ Иван Дичковский
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🤣🤣🤣
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"Рот-Вайсс"
Ответ zzzeeerrrooo
Вчера он не играл , а отбывал номер Сложно представить такое от джокера
Так и болей за Джокера. Какого хрена ты к Медведеву лезешь?
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Антон Тимофеев
Ответ gornkb
Вот что значит ВЕЛИКИЙ спортсмен. Всегда заряжен на борьбу и победу. Огромное уважение таким. Не то, что Медведь, за которого и "болеть"-то не хочется, не уважвет ни себя, ни своих болельщиков
И тут Медведь виноват, как будто других игроков на свете нет...Не хочется, не болейте, никто же не заставляет))
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Мистер40-15
Ответ Иван Дичковский
Руне обыграл бы грека в полном матче, по личным встречам 2-0 было.
Если БЫ обыграл БЫ... и то не факт что именно в 2 сетах. Руняшка еще и сам обделался, не смог обыграть не особо мотивированного Синнера. Так что если быть объективным, то серб заслуженно прошел в пф. Вот если бы он эти две победы на снятиях соперников получил, то тогда можно было бы говорить что незаслуженно. А так, он своими руками обыграл двух соперников на корте.
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S.Graf
Всё таки, вроде как беспристрастные цифры и факты иногда подкидывают нелепые результаты.
Вот Великий Атэц, снялся с финала Итогового-2014. Но у него всё равно 10 финалов.
А вот у Новака из-за того снятия, при 6ти титулах побед в финалах 5.
И ещё говорят, что статистика объективна
))))
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knzhnmdscj
Ответ Иван Дичковский
Но он не является непобедимым, его могут побеждать, а некоторые даже и баранки вешать умеют, вот это зрелище классное.
Назовите, кто из теннисистов был непобедимым? Может Роджер в матче с Хуркачем на своем любимом покрытии? А, подождите…Там тоже была баранка!)
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knzhnmdscj
Ответ Иван Дичковский
Нет, Николай, потерянным это поколение не будет, это поколение уже забрало у Джоковича шлем и очень важный. Я сразу после финала Уимблдона сказал что главное дело в сезоне Карлос уже сделал независимо от дальнейшего развития событий. Причём особенную радость доставлякт то что Карлос выиграл именно Уимблдон, у меня вообще были сомнения относительно того сможет ли Карлос этот шлем выиграть хоть раз учитывая склонность к тому или иному покрытию.
Да и прошлый важный шлем забрал Медведев, так что Карлос не первый))) Такова жизнь, календаря у Джоковича не будет, но у него много других достижений и рекордов))
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Паскаль Шимбонда
Ответ Nikolay Stavrogin
Новак, ты решил из 20 летних в 36 тоже потерянное поколение сделать?)) Что же ты творишь?) Каак?) В индивидуальном спорте... Безумие Величайший спортсмен в истории, без сомнений уже
Ну со спортсменом в истории не разгоняйся)
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Bayern2004
Ответ knzhnmdscj
«Деда» вновь отправляли на пенсию всю неделю, «дед» вновь вышел в финал)))
Кряхтя и попёрдывая,подбирая споднее "Lacoste" на ходу сербский старик брёл вдоль баннеров "Nitto ATP Finals".
Он наверное был счастлив,переборов испанского уникума.
Две ракетки были сломаны в предыдущих боях,но оставались в бою те же две.
Его слепили софиты.
Софиты не просто слепили серба,они говорили ему: мы завтра тебя проверим ещё раз.И не два.
Серб устало улыбнулся.
Он знал,что он в уже финале.
А как там дальше,то всё увидят софиты.
И болельщики Джоковича,которые как мне верится -верят.
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Вальдано
Какие финалы?.. Если выиграет установит рекорд по победам на Итоговом..
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knzhnmdscj
Ответ Иван Дичковский
Но он не является непобедимым, его могут побеждать, а некоторые даже и баранки вешать умеют, вот это зрелище классное.
Назовите, кто из теннисистов был непобедимым? Может Роджер в матче с Хуркачем на своем любимом покрытии? А, подождите…Там тоже была баранка!)
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Мистер40-15
Ответ Иван Дичковский
Признание возможно нет, а вот поспорить на деньги они бы согласились.
Поспорить на деньги что 36 летний серб побьет рекорд Рафы на РГ? Красиво ты оценил умственные способности фанов серба.)
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Sincere
Ответ Александр Аствацатуров
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У тебя к испанцу что-то личное?)
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Kironbet
Ответ Генадий Адамов
Всё таки рановато Карлосом звать, Карлитос в самый раз да и не карась, а карасик
😅
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Самый адовый Крикун
Если Джокович победит, то Синнер будет выглядеть очень глупо, мог бы Новака из группы не выпустить, но не стал. А если итальянец победит, то скажу, что он, а не Алькарас будет рвать тур в ближайшие 5 лет, там менталка укрепится на максимум.
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S.Graf
Ответ Иван Дичковский
Руне обыграл бы грека в полном матче, по личным встречам 2-0 было.
А в эфире Paдио-Baня звучит Бэсамэ мучо
Бэсамэ, Baнюшка, бэсамэ
пхх))))
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Александр Аствацатуров
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AminO2
Ответ Иван Дичковский
Не нужно быть гением, а нужно быть самым везучим теннисистом в истории, Роджер по всем показателям его тогда превзошёл кроме счёта на табло.
Здесь можно добавить только сакраментальное: такое везение нужно заслужить. В случае с Новаком, это, звучит, на редкость, уместно.
Впрочем, мы сейчас касаемся категорий философских, а они обширны)
Лаку ноћ!
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Мистер40-15
Ответ Иван Дичковский
Я назову Джоковича лучшим спортсменом в истории только при одном условии - если он сможет превзойти Надаля по количеству выигранных титулов на Ролан Гаррос и даже готов буду на хорошую сумму денег поспорить.
Да, успокойся, рекорд Рафы по РГ никто никогда не побьет. Но и фанам серба вряд ли нужно твое признание Джоковича лучшим.
Просто сербу повезло быть здоровым.
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