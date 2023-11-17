«Рублев на этой неделе выглядит взбешенным». Роддик – о матче россиянина со Зверевым

Энди Роддик дал прогноз на матч Андрея Рублева против Александра Зверева.

Они сегодня встретятся на групповом этапе итогового турнира.

«Рублев на этой неделе выглядит взбешенным. Я не знаю, справится ли он с этим. По-моему, он уже идет к выходу.

Мне нравится, какой ритм Зверев поймал на подаче – на этой неделе она выглядит максимально плавной. Он хорошо играет. Думаю, Зверев победит», – сказал чемпион US Open-2003.

Присутствовавший в студии Ник Кириос сказал, что Рублев победит в двух сетах, потому что «у него есть небольшой шанс выйти из группы». На самом деле такого шанса нет.

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