«Рублев на этой неделе выглядит взбешенным». Роддик – о матче россиянина со Зверевым

Теги Энди Роддик ATP ATP Finals Ник Кириос Александр Зверев Андрей Рублев Теннис

Энди Роддик дал прогноз на матч Андрея Рублева против Александра Зверева.

Они сегодня встретятся на групповом этапе итогового турнира.

«Рублев на этой неделе выглядит взбешенным. Я не знаю, справится ли он с этим. По-моему, он уже идет к выходу.

Мне нравится, какой ритм Зверев поймал на подаче – на этой неделе она выглядит максимально плавной. Он хорошо играет. Думаю, Зверев победит», – сказал чемпион US Open-2003.

Присутствовавший в студии Ник Кириос сказал, что Рублев победит в двух сетах, потому что «у него есть небольшой шанс выйти из группы». На самом деле такого шанса нет.

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