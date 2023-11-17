Синнер о том, что обыграл Руне: «Для меня это было очень важно. Было важно перестроиться после хорошей победы над Новаком»
Янник Синнер прокомментировал победу над Хольгером Руне на итоговом турнире.
Он выиграл 6:2, 5:7, 6:4, и это вывело Новака Джоковича в 1/2 финала. Если бы Синнер проиграл, из группы вышли бы они с Руне.
«Для меня это было очень важно. Было важно перестроиться после хорошей победы над Новаком.
Я никогда не обыгрывал Хольгера – и выкладывался на максимум. Начал очень хорошо, но во втором сете он подавал лучше, двигался лучше, матч стал очень равным. Третий сет мог сложиться в его пользу, я отыграл брейк-пойнт.
В целом были американские горки. Я очень рад, что победил и что вышел в полуфинал».
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