Синнер о том, что обыграл Руне: «Для меня это было очень важно. Было важно перестроиться после хорошей победы над Новаком»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Хольгером Руне на итоговом турнире.

Он выиграл 6:2, 5:7, 6:4, и это вывело Новака Джоковича в 1/2 финала. Если бы Синнер проиграл, из группы вышли бы они с Руне.

«Для меня это было очень важно. Было важно перестроиться после хорошей победы над Новаком.

Я никогда не обыгрывал Хольгера – и выкладывался на максимум. Начал очень хорошо, но во втором сете он подавал лучше, двигался лучше, матч стал очень равным. Третий сет мог сложиться в его пользу, я отыграл брейк-пойнт.

В целом были американские горки. Я очень рад, что победил и что вышел в полуфинал».

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2 комментария

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evgeniiios
Синнер чемпик
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Дима Миронов
после такого, хочется чтобы Джокович вынес Синнера в финале
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