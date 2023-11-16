Хуркач о том, что заменил Циципаса, который вышел на прошлый матч с травмой и снялся: «Это печально для нас обоих. Он думал, что сможет сыграть»

Хуберт Хуркач отреагировал на решение Стефаноса Циципаса играть с Хольгером Руне.

Грек вышел на матч, но снялся после трех геймов из-за проблем со спиной. Он сообщил, что у него отек поясницы и что боли начались в Шанхае.

В третьем туре итогового турнира против Новака Джоковича Циципаса заменил Хуркач, у которого уже не было шансов побороться за выход в полуфинал.

– Что вы думаете о решении Стефаноса выйти на корт, сыграть три гейма, не дать вам возможности?

– Насколько я слышал, врачи сказали, что он будет готов играть. Все восемь участников заслуживают здесь быть. Он думал, что сможет сыграть и постарается победить, но в начале матча что-то случилось, и он не смог продолжить.

Это печально для нас обоих, потому что он не захотел бы выходить на три гейма, если бы об этом знал. Тогда, разумеется, я хотел бы сыграть, в общем, да...

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