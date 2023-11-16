Джокович о том, что выглядел разочарованным по ходу матча с Хуркачем: «Я проиграл сет. Это нормально»

Новак Джокович ответил на вопросы после победы над Хубертом Хуркачем на итоговом.

Он выиграл со счетом 7:6(1), 4:6, 6:1. Поскольку встреча завершилась в трех сетах, теперь выход Джоковича в полуфинал зависит от исхода вечернего матча между Янником Синнером и Хольгером Руне.

Серб выйдет из группы, если победит Синнер.

– Во втором сете вы казались разочарованным. Что случилось в матче?

– То есть? Чем я был разочарован? Я проиграл сет. Это нормально.

– Как вы оцените матч?

– Хорошая победа. Хорошая победа.

– Спасибо.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе