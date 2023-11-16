Джокович о том, что выглядел разочарованным по ходу матча с Хуркачем: «Я проиграл сет. Это нормально»
Новак Джокович ответил на вопросы после победы над Хубертом Хуркачем на итоговом.
Он выиграл со счетом 7:6(1), 4:6, 6:1. Поскольку встреча завершилась в трех сетах, теперь выход Джоковича в полуфинал зависит от исхода вечернего матча между Янником Синнером и Хольгером Руне.
Серб выйдет из группы, если победит Синнер.
– Во втором сете вы казались разочарованным. Что случилось в матче?
– То есть? Чем я был разочарован? Я проиграл сет. Это нормально.
– Как вы оцените матч?
– Хорошая победа. Хорошая победа.
– Спасибо.
Или тому, что твой результат на турнире не зависит от твоих результатов, а зависит от расклада в группе (игры соперников)?
Ну, такое.
Очередной нелепый (мягко выражаясь) вопрос.
Синнеру уступил только на тае
То что регламент идиотский не вина Новака