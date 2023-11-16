Джокович о том, что выглядел разочарованным по ходу матча с Хуркачем: «Я проиграл сет. Это нормально»

Теги Новак Джокович ATP Хуберт Хуркач Теннис

Новак Джокович ответил на вопросы после победы над Хубертом Хуркачем на итоговом.

Он выиграл со счетом 7:6(1), 4:6, 6:1. Поскольку встреча завершилась в трех сетах, теперь выход Джоковича в полуфинал зависит от исхода вечернего матча между Янником Синнером и Хольгером Руне.

Серб выйдет из группы, если победит Синнер.

– Во втором сете вы казались разочарованным. Что случилось в матче?

– То есть? Чем я был разочарован? Я проиграл сет. Это нормально.

– Как вы оцените матч?

– Хорошая победа. Хорошая победа.

– Спасибо.

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16 комментариев

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kyckoba
Видно было, что очень паршивое настроение у него в этом интервью.
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Ан Кот
ничего страшного не случилось, Новак опять уверенно победил на морально-волевых и доказал что ему в этом плане нет равных!
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Анатолий Харламов
Большая клякса в правилах ATP для Итогового турнира, где каждое очко может стать решающим. Отдавать так победу Руне, который в случае выигрыша у Синнера, даже может стать первым в группе, надеюсь это не произойдет и он продует 2:0. Почему нельзя предусмотреть переигровку с запасным, если игра была прервана до сета или после сета. Играют же на шлемах и в пяти сетах.
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dedpihto59
Как бы этот сет не стоил полуфинала!
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Генадий Адамов
Да Синнер особо ломаться не станет, а Хольгер наоборот вывернется наизнанку
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go25
Ответ Эльвин Гульмалиев
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Может, может, и любой, но пока обыграл только 1 из 3 топ10 при родных трибунах
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S.Graf
А чему там было радоваться? Тому, что проиграл сет?
Или тому, что твой результат на турнире не зависит от твоих результатов, а зависит от расклада в группе (игры соперников)?
Ну, такое.
Очередной нелепый (мягко выражаясь) вопрос.
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bubareska
Синнер очевидно выйдет играть в эконом-режиме. Новак в полуфинале никому из них не нужен, попробуй обыграй еще его
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zzzeeerrrooo
Ответ dedpihto59
Как бы этот сет не стоил полуфинала!
Руне и Хуби он обыграл
Синнеру уступил только на тае
То что регламент идиотский не вина Новака
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dedpihto59
Ответ zzzeeerrrooo
Руне и Хуби он обыграл Синнеру уступил только на тае То что регламент идиотский не вина Новака
Ты мне прямо глаза открыл😀‼️
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zzzeeerrrooo
Ответ Генадий Адамов
Да Синнер особо ломаться не станет, а Хольгер наоборот вывернется наизнанку
Отбывать номер тоже нельзя
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Генадий Адамов
Ответ zzzeeerrrooo
Отбывать номер тоже нельзя
если сильно энергозатратный матч будет намечаться, то Янник не станет упираться, ведь завтра уже полуфинал, вспомните как он снялся на Мастерсе в Париже
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ProLL
Ответ Генадий Адамов
если сильно энергозатратный матч будет намечаться, то Янник не станет упираться, ведь завтра уже полуфинал, вспомните как он снялся на Мастерсе в Париже
Какой ещё полуфинал завтра? Завтра играет группа Б.
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Генадий Адамов
Ответ ProLL
Какой ещё полуфинал завтра? Завтра играет группа Б.
да да, я спутал со второй группой
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ProLL
Ответ Анатолий Харламов
Большая клякса в правилах ATP для Итогового турнира, где каждое очко может стать решающим. Отдавать так победу Руне, который в случае выигрыша у Синнера, даже может стать первым в группе, надеюсь это не произойдет и он продует 2:0. Почему нельзя предусмотреть переигровку с запасным, если игра была прервана до сета или после сета. Играют же на шлемах и в пяти сетах.
Имхо, должно быть как в футболе в ЛЧ - если не ошибаюсь, то там, если у трёх команд в группе равенство по очкам и победам, смотрят разницу забитых и пропущенных только между тремя этими командами, не учитывая четвёртую. Вот и здесь должно быть так - уж тем более, когда происходит замена участника по ходу турнира, сравнивать то, как кто-то сыграл с одним соперником, а кто-то совсем с другим - это полный бред.
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