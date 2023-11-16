Алькарас выйдет из группы на итоговом, если в пятницу обыграет Медведева

В пятницу и будут бороться за полуфинал итогового турнира .

Алькарас встретится с , который уже вышел из группы, а Зверев – с , который уже лишился шансов на 1/2.

Зверев выйдет в полуфинал, только в случае собственной победы при условии, что Медведев победит Алькараса.

Испанец выйдет из группы, если обыграет Медведева. Или даже в случае поражения – если Рублев обыграет Зверева.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе