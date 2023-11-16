Алькарас выйдет из группы на итоговом, если в пятницу обыграет Медведева

Теги ATP ATP Finals Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

В пятницу Карлос Алькарас и Александр Зверев будут бороться за полуфинал итогового турнира ATP.

Алькарас встретится с Даниилом Медведевым, который уже вышел из группы, а Зверев – с Андреем Рублевым, который уже лишился шансов на 1/2.

Зверев выйдет в полуфинал, только в случае собственной победы при условии, что Медведев победит Алькараса.

Испанец выйдет из группы, если обыграет Медведева. Или даже в случае поражения – если Рублев обыграет Зверева.

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1 комментарий

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сосискаоптимум
а разве в случае равенства очков не по личным смотрят?
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