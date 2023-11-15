Тренер Рублева о матче с Алькарасом: «Андрей должен доминировать с задней линии, действовать агрессивно – как он и делает, когда он в форме»

Теги ATP Фернандо Висенте ATP Finals Андрей Рублев Карлос Алькарас Теннис

Тренер Андрея Рублева прокомментировал матч против Карлоса Алькараса.

Фернандо Висенте оценил их предстоящую встречу во втором туре группового этапа итогового турнира ATP.

«У них разный стиль тенниса. В нашем случае Андрею нужно играть в свой теннис, что он обычно и делает. Тут особо сказать нечего. Он должен доминировать с задней линии, действовать агрессивно – как он и делает, когда он в форме.

Карлос очень разнообразный – умеет ходить к сетке с подачи, с приема, отлично укорачивает. Мы это все уже ожидаем, ждем сложный матч между двумя топ-теннисистами. Посмотрим, как для них обоих все сложится с психологической точки зрения».

Также Висенте оценил, как на игру повлияет то, что в Турине быстрый корт.

«Андрей любит розыгрыши. Если его спросить, он любит грунт – потому что на нем чувствует себя лучше всего и там демонстрируются многие часы работы. Ему нравится ощущение от длинных разменов.

Тут корт быстрый, мячи быстрые. Думаю, это помогает игре Андрея. Он бьет плоско, и часто бывает трудно справиться с его темпом.

Для него это не любимый корт, но посмотрим. Может быть, можно сказать, что, возможно, этот корт играет на руку Андрею».

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2 комментария

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dedpihto59
Надеюсь получится!
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Tanchita1
Крепких нервов, удачи и победы, Андрей!
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