Тренер Рублева о матче с Алькарасом: «Андрей должен доминировать с задней линии, действовать агрессивно – как он и делает, когда он в форме»

Тренер Андрея Рублева прокомментировал матч против Карлоса Алькараса.

Фернандо Висенте оценил их предстоящую встречу во втором туре группового этапа итогового турнира ATP.

«У них разный стиль тенниса. В нашем случае Андрею нужно играть в свой теннис, что он обычно и делает. Тут особо сказать нечего. Он должен доминировать с задней линии, действовать агрессивно – как он и делает, когда он в форме.

Карлос очень разнообразный – умеет ходить к сетке с подачи, с приема, отлично укорачивает. Мы это все уже ожидаем, ждем сложный матч между двумя топ-теннисистами. Посмотрим, как для них обоих все сложится с психологической точки зрения».

Также Висенте оценил, как на игру повлияет то, что в Турине быстрый корт.

«Андрей любит розыгрыши. Если его спросить, он любит грунт – потому что на нем чувствует себя лучше всего и там демонстрируются многие часы работы. Ему нравится ощущение от длинных разменов.

Тут корт быстрый, мячи быстрые. Думаю, это помогает игре Андрея. Он бьет плоско, и часто бывает трудно справиться с его темпом.

Для него это не любимый корт, но посмотрим. Может быть, можно сказать, что, возможно, этот корт играет на руку Андрею».

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