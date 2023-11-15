Синнер прервал 19-матчевую серию побед Джоковича

Четвертая ракетка мира во втором туре группового этапа итогового турнира обыграл – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

Итальянец прервал 19-матчевую беспроигрышную серию первой ракетки мира. Джокович проиграл впервые с финала « » против .

Синнер впервые победил Джоковича (до этого проиграл три матча) и второй раз в карьере обыграл действующую первую ракетку мира (в Майами обыграл Алькараса).

В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 19:26.

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