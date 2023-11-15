Синнер прервал 19-матчевую серию побед Джоковича
Четвертая ракетка мира Янник Синнер во втором туре группового этапа итогового турнира ATP обыграл Новака Джоковича – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).
Итальянец прервал 19-матчевую беспроигрышную серию первой ракетки мира. Джокович проиграл впервые с финала «Уимблдона» против Карлоса Алькараса.
Синнер впервые победил Джоковича (до этого проиграл три матча) и второй раз в карьере обыграл действующую первую ракетку мира (в Майами обыграл Алькараса).
В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 19:26.
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С такой игрой Синнер в следующем году вполне может зайти в топ-3, топ-2 или даже топ-1, если шлем зацепит. Очень сильно спрогрессировал, красавец👍🏼