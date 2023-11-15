Синнер прервал 19-матчевую серию побед Джоковича

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Четвертая ракетка мира Янник Синнер во втором туре группового этапа итогового турнира ATP обыграл Новака Джоковича – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

Итальянец прервал 19-матчевую беспроигрышную серию первой ракетки мира. Джокович проиграл впервые с финала «Уимблдона» против Карлоса Алькараса.

Синнер впервые победил Джоковича (до этого проиграл три матча) и второй раз в карьере обыграл действующую первую ракетку мира (в Майами обыграл Алькараса).

В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 19:26.

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9 комментариев

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fallaym
Очень яркая схватка выдалась. Проявили настоящий чемпионский характер! А где-то Цици сидит с таким же количеством призовых, что и проигравший в этой равной и красочной дуэли... В любом случае, спасибо за противостояние, было круто!
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bubareska
Фантастический матч, хаест левел🔥
С такой игрой Синнер в следующем году вполне может зайти в топ-3, топ-2 или даже топ-1, если шлем зацепит. Очень сильно спрогрессировал, красавец👍🏼
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Сергей Гуцол
Дааа, реально не зря потраченное время, словил кайф, молодцы оба👍👍👌👌
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discoclash
Синнер-красава. А цыпу надеюсь хорошенько оштрафуют, да и наверняка столько проклятий ему прилетит в соц.сетях, что в след раз подумает, прежде чем поступать как чудак на букву м
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Игорь Удалов
Хороший матч. Думаю, встретятся в финале
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Саня Беляков
Все впорядке, это я впервые в жизни поставил на теннис ))
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Артем Галкин
Вот это успех. Из директора в школе до победителя Джоковича.
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U
Деда тайбрейки часто сливать стал.
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Генадий Адамов
Новак достойно принял поражение, Янник просто молодец, всем спокойной ночи,
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